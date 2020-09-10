Зеленский назначил послов в Израиле и Казахстане

Президент подписал указ о назначении новых послов Украины. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об освобождении и назначении ряда дипломатических представителей Украины.

Так, Геннадий Надоленко освобожден от должности посла Украины в Израиле. В то же время, на эту должность назначен Евгений Корнийчук.

"Назначить Корнейчука Евгения Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Государстве Израиль", - говорится в указе №385 / 2020.

Как отмечается, послом Украины в Казахстане назначен Петр Врублевский. Александр Горин освобожден от должности посла в Южной Корее.

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"Назначить Врублевского Петра Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Казахстан", - говорится в указе №386 / 2020.

Партия "Единое национальное движение" и объединение оппозиции "Сила в единстве" выдвинули кандидатуру Саакашвили на пост премьер-министра Грузии. Такое решение было принято на заседании политсовета партии.