Зеленский назначил начальника департамента военной контрразведки СБУ

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Департамент военной контрразведки СБУ был создан указом Президента Украины от 13 октября 2020 на базе соответствующих подразделений Департамента контрразведки Центрального управления Службы безопасности Украины.

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