Зеленский назначил начальника департамента военной контрразведки СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Левченко начальником департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.
Соответствующий указ №499/2020 размещен на сайте главы государства.
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"Назначить Левченко Сергея Михайловича начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в указе.
Департамент военной контрразведки СБУ был создан указом Президента Украины от 13 октября 2020 на базе соответствующих подразделений Департамента контрразведки Центрального управления Службы безопасности Украины.
Сергей Левченко возглавлял Главное управление военной контрразведки СБУ в Департаменте контрразведки.
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