Зеленский нарушает демократические стандарты выборов - "Опора"

Совещание президента Владимира Зеленского с участием кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" Васился Вирастюка - нарушение демократических стандартов выборов и злоупотребление административным ресурсом. Об этом сообщила Гражданская сеть "Опора" в пятницу.

25 марта на сайте президента появилось сообщение об обсуждении с Вирастюком, который выдвигается по избирательному округу№ 87 в Ивано-Фраковской области, течения вакцинации.

"Опора" заявляет: проведение совещания в ОП при участии кандидата является нарушением демократических стандартов выборов.

Привлечение кандидата к официальному мероприятию ОП, в котором принимали участие президент и должностные лица местных органов власти, является злоупотреблением админресурсами в избирательных интересах.

Такое нарушение стандартов выборов заключается в предоставлении отдельному кандидату неоправданного преимущества.

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"Опора" призвала президента и его Офис не нарушать стандарты демократических выборов и обеспечивать настоящую политическую нейтральность в пределах своей компетенции.

И хотя глава государства является политической фигурой, на официальные мероприятия с его участием, которые были организованы государственными служащими и имеют официальный статус, должны распространяться все предусмотренные законодательством и международными документами ограничения.

Выборы в округе №87 пройдут в воскресенье, 28 марта. Зарегистрированные 15 кандидатов в народные депутаты.

О том, что президент Владимир Зеленский создает дополнительные преимущества и использует административный ресурс для кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в Верховную Раду, сообщал Комитет избирателей.