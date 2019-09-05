Зеленский наложил вето на закон о наказании за некачественную военную продукцию

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон №0975 о наказании за некачественную военную продукцию.

В июле 2015-го Верховная Рада внесла изменения в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно введения уголовной ответственности за изготовление, производство, реализацию, приобретение продукции, работ и услуг, которые привели к созданию реальной или потенциальной угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере, согласно которым должностным лицам грозит 5-8 лет лишения свободы, сообщает Цензор.нет.

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не подписал закон о "Пласт" и рассказал, что в нем надо доработать.

"Анализ содержания приведенных положений Закона свидетельствует о определение Пласта - национальной скаутской организации Украины как единственной в Украине общественной скаутской организации, принципов ее функционирования и оказания ей государственной поддержки. Между тем, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, в настоящее время в Украине зарегистрирован ряд скаутских организаций".