Зеленский наградил 16 военнослужащих Сил специальных операций

Наградили военнослужащих. Фото: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих Сил специальных операций ВСУ.

Награды присвоены "за личное мужество, проявленное во время боевых действий, образцовое выполнение воинского долга и по случаю Дня Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", соответствующий указ опубликован на сайте главы государства

Орденом "За мужество" II степени награжден 1 военнослужащий, орденом "За мужество" III степени - 9, медалью "За воинскую службу Украине" - 13 воинов, медалью "За безупречную службу" III степени - 2, медалью "Защитнику Отечества" - 1.

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Президент Владимир Зеленский на этой неделе назначил нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины - генерал-майора 48-летнего Сергея Шапталу - и нового командующего Операции объединенных сил - генерал-лейтенанта 51-летнего Александра Павлюка.