Зеленский: Надо думать, как выходить из карантина

Президенту сказали, что правительство уже работает над ослаблением ограничений. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский попросил правительство разработать план завершения карантина в Украине.

Об этом шла речь на совещании с представителями Кабинета министров и главных государственных ведомств по предотвращению распространения Covid-19.

"Мы еще не преодолели коронавирус полностью, но уже должны мыслить, как правильно выходить из карантина.

Знаю, что этого хотят все. И государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни, но с новыми правилами безопасности", - сказал президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже работает над механизмами по ослаблению карантина.

Министерство здравоохранения сообщило, что Украина постепенно увеличивает количество тестирований на коронавирус.

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По состоянию на утро 30 апреля, в Украине 10 406 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 261 летальный. За сутки зафиксированы 540 новых случаев. Выздоровели 1235 человек