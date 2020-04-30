Зеленский: Надо думать, как выходить из карантина

Президент Владимир Зеленский попросил правительство разработать план завершения карантина в Украине.
Об этом шла речь на совещании с представителями Кабинета министров и главных государственных ведомств по предотвращению распространения Covid-19.
"Мы еще не преодолели коронавирус полностью, но уже должны мыслить, как правильно выходить из карантина.
Знаю, что этого хотят все. И государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни, но с новыми правилами безопасности", - сказал президент.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже работает над механизмами по ослаблению карантина.
Министерство здравоохранения сообщило, что Украина постепенно увеличивает количество тестирований на коронавирус.
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По состоянию на утро 30 апреля, в Украине 10 406 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 261 летальный. За сутки зафиксированы 540 новых случаев. Выздоровели 1235 человек
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