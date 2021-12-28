Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук

Самые большие вызовы перед Украиной на ближайшее будущее – угроза масштабной войны с Россией и намерение властей вернуть мажоритарку, говорит в интервью Gazeta.ua глава общественной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. В 2022 году должны появиться ответственные и идеологические партии, говорит. Также нужно усилить иммунную систему страны - дать украинцам больше экономической свободы и создать условия для инвестиций иностранцев.

Прокуратура вручила подозрение в госизмене пятому президенту Петру Порошенко по делу о покупке угля с оккупированных территорий на Донбассе в течение 2014-2015 годов. Ранее под домашним арестом оказался один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. Месяц назад под удар попал эксминистр энергетики Владимир Демчишин. Порошенко говорит, что из командировки за границей вернется после новогодних праздников. "Я ваш приговор", – говорил Владимир Зеленский ему в 2019-м. Дело политическое?

– Зеленский не станет приговором Порошенко. Судебных перспектив дело не имеет. Все прекрасно понимают, что подаётся под политическим соусом. На Западе существует неписаное правило: даже если есть почти стопроцентные возможности посадить политического оппонента, не нужно делать этого. Надо бороться на выборах. Особенно если это лидеры оппозиции, бывшие премьеры или президенты.

Если Зеленский посадит Порошенко за уголь, как Янукович – Юлю за газ, то с этого момента включится таймер его политического уничтожения

Помним, чем закончились посадки Луценко, Тимошенко. Если Зеленскому удастся закрыть Порошенко за уголь, как Янукович посадил Юлю за газ, то с этого момента он станет Януковичем. Такие же будут последствия. Включится таймер политического уничтожения.

Порошенко сам для себя политический приговор. Он почти три года как не у власти. До сих пор антирейтинг остается высоким. Паранойя и фобия Зеленского позволяют Порошенко быть на виду и чувствовать себя влиятельным.

Какую цель преследует Зеленский?

– Очень много личностного. Грызет обида. Как Янукович мстил Тимошенко.

Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко подписал арест Порошенко с возможностью выйти под залог в миллиард гривен.

– Почему подписал заместитель, а не генпрокурор Ирина Венедиктова? Понимает что ничего не будет. Эта игрушка на новогоднюю елку больше напоминает венок на политическую могилку Зеленского.

Власть хочет, чтобы пятый президент остался за границей?

– Он обязательно вернется. И как только он попадет под арест, Зеленский станет Януковичем. Этим точно не улучшит свой рейтинг и политические перспективы его партии. Может забыть о втором сроке.

Зеленский взялся лишить политического влияния олигархов? К ним относится и Петр Алексеевич, намекает.

- Олигархические кланы получили на свой откуп целые сектора экономики – энергетика, руда, транспортировка газа. Мир для такого давно выработал правила. Антимонопольные комитеты внимательно следят за ними. Когда Microsoft разросся, его поделили на три компании, чтобы не было более 30 процентов влияния на экономику. А у нас Ринат Ахметов контролирует 70 процентов рынка энергетики и добычи угля. Нужна эффективная работа Антимонопольного комитета, антикоррупционных органов, СБУ. Служба безопасности должна работать по новому закону, а имеет раздутые полномочия и выполняет политические прихоти президента.

Служба безопасности выполняет политические прихоти президента

Из-за преследований олигархов Зеленский надеется, что его слово будет определяющим. Речь идет о лояльности к нему олигархических групп. Но это точно не попытка установить равные правила игры или сделать богатых украинцев законопослушными.

Первопричина всей нынешней "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев. Президент себе нравится. У него непомерно раздутое эго. Терпеть не может критики. Все, кто с ним работал, говорят: лучше не возражать, какую бы глупость ни делал. Зеленский и его команда хотят приглушить, прижать, заставить владельцев медиабизнеса быть льстивыми, и тогда у них не будет проблем с правоохранительными органами. В США тоже есть разные каналы и на них идет не меньшая "рубка". Из-за таких информационных дискуссий рождается истина.

Пока рейтинг у Зеленского был высокий, олигархические каналы самоцензурировались. Были нейтральнее, приглашали "Слуг народа", старались не трогать президента. Но сейчас чуть ли не каждый день видим информационные взрывы. Каналы развернули свою артиллерию: на ток-шоу выходят преимущественно критики Зеленского.

Автор: Тарас Подолян Олег Рыбачук работал переводчиком в Индии, возглавлял банк в Греции в конце 1980-х. По возвращении в Украину являлся директором департамента по международным связям Нацбанка. Руководил секретариатом Кабмина при премьер-министре Викторе Ющенко. Был народным депутатом от ”Нашей Украины”, вице-премьером по вопросам евроинтеграции в правительстве Юлии Тимошенко. Год возглавлял Секретариат президента Ющенко. В настоящее время руководит общественной организацией "Центр совместных действий".

Удастся ли ему договориться?

– Не может воевать со всем олигархатом. В парламенте уже выработался определенный метод. Монобольшинства нет, есть два сателлита – олигархические группы "За будущее" (связывают с олигархом Игорем Коломойским. - Gazeta.ua) и "Доверие" (связывают с аграрными олигархами Андреем Веревским и Юрием Косюком. - Gazeta.ua). Чтобы принимать важные законы и решения, Зеленскому они нужны. Поэтому выбрал выборочный путь – объявляют войну какому-нибудь оппоненту и дальше будут пытаться договориться.

Монобольшинства нет, есть два сателлита – олигархические группы "За будущее" и "Доверие"

Для них рейтинг – все. Ради этого уже есть более 30 отставок в правительстве, увольнение, исключение из фракции. Что мешает, приносят в жертву. Обществу бросают кости, придумывают "фишечки". Но если ты уже президент, то фишечками рейтинг не удержишь. От власти общество ожидает продуманных решений. Основной недостаток команды Зеленского в глазах украинцев – некомпетентность.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан выходит и раскладывает по полочкам факапы в энергетическом секторе. Реально летом провалили закупки газа, угля. Но когда Богдан говорит, что это вина Зеленского, то лукавит. Ахметов контролирует 70 процентов рынка энергетики и работает на себя, а не думает о стране. Фирташ выставляет заоблачные счета за транспортировку газа. Это нерыночные условия – нет конкуренции.

Разве мы выбираем президента, который должен быть лучшим энергетиком, юристом, аграрием или знатоком истории и культуры? Но все орехи летят на него. Ибо он перетягивает на себя несвойственные полномочия. И тогда украинцы больно бьют ногами в это одеяло. Зеленский открыто давал поручения правительству, ходил на совещания, занимался "Большой стройкой". При чем здесь президент? Мы ведь не Северная Корея. А власти пытаются гнуть такую линию и надеются, что получат шанс на перевыборы. Он становится призрачным. Тогда руководитель фракции "слуг" Давид Арахамия говорит, что происходит на их политической кухне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года

Речь идет о возвращении к старой избирательной системе – мажоритарке? Арахамия говорит, что на это найдется 300 голосов.

– Да. "Слугам народа" становится все труднее или почти невозможно победить на следующих выборах. Хотят развернуть избирательную реформу от пропорциональной с открытыми списками. Это не выручит. Мажоритарщики никогда не будут надежным строительным материалом. Лепились под любую власть, но так же легко изменяли.

Готовятся к досрочным парламентским выборам?

– В частных разговорах Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку. О досрочных речь не идет. Сейчас в Верховной Раде есть устраивающая их конструкция. Перевыборы выгодны оппозиции.

Арахамия намекал, что перед выборами вернут мажоритарку. О досрочных речь не идет

Как общество может отреагировать на возвращение мажоритарки?

– Это будет 300 политических самоубийц. Люди будут понимать, что именно у этих депутатов нет шансов честно выиграть. Хотят пролезть через мажоритарку.

"Слуги народа" ничего не сделали для построения партии. Остается виртуальной. Не пустила корни по городам, областям, молчу уже о селах. Нет идеологии, время потеряли. Команда Зеленского хочет убедить нас на следующем цикле, нужно еще раз их выбрать, потому что должны реализовать обещания. Но запрос идет на компетентность. Это вызов для политиков. И когда на телешоу нам будут пытаться продать очередную "фишечку", "умную силу", будем требовательнее.

Кто может стать альтернативой Зеленскому?

– Мечта Порошенко 2014-го была стать максимум мэром Киева. То же с Зеленским. Никто не видел в нем конкурента. Команда Порошенко пыталась вытащить во второй тур Тимошенко. За год до выборов обязательно появятся какие-нибудь фигуры. Над этим уже трудятся штабы.

Порошенко мечтал максимум быть мэром Киева

Нужен четкий закон о президенте, где будут указаны функции его Офиса. Потому что сейчас не так страшен президент, как вице-президент Ермак. Мы Зеленского хотя бы избрали, а руководителей его Офиса и в глаза не видели. Появились неоткуда.

Надо построить один центр исполнительной власти. Что скажешь тому премьеру или министрам, если Зеленский заявляет: будут их менять, пока не найдут ответственных. А где ответственность того, кто меняет? Почему должны ждать пять лет, чтобы снять этого президента? У нас формально ответственный премьер-министр, но вынужден заглядывать в рот президенту. Потому что слетишь с должности.

Правительство должно находиться под контролем парламента. Обосрались? Простите – следующие. Украинцы дают краткий кредит доверия. Зеленский везунчик и немного проскочил. Из всех президентов только Кучма сумел отсидеть свои два срока, хоть и не без проблем. Все остальные вылетали. У Зеленского такая же перспектива.

Автор: Тарас Подолян Олег Рыбачук: «Западные дипломаты говорят, что россиян меньше раздражают поставки оружия из НАТО, чем «Крымская платформа». Кремль свирепствует, что она есть и расширяется. Входят полсотни стран, и она легализуется через международные структуры как Совет Безопасности ООН, ОБСЕ. Платформа действенна. Надо отдать должное Зеленскому и его дипломатам. Вернули на карту вопросы Крыма. Потому что до этого вспоминали преимущественно оккупированный Донбасс».

Если президент больше всего беспокоит рейтинг и он избавляется от токсичных людей, почему держится за Ермака, Демченко, Татарова, которых называют "российскими кротами"?

– Россия своих кротов любит, выращивает и продвигает. Не знаю, насколько она в Андрее Ермаке, но в Руслане Демченко (первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Ранее люстрированный, сейчас начальник комитета по разведке при президенте. Во времена президентства Виктора Януковича он был его советником, куратором внешних отношений Украины с Россией .- Gazeta.ua) – точно. Траектория политического полета показывает, что умудряется быть где-нибудь близко при всех президентах. В настоящее время возглавляет комитет разведки. Благодаря каким качествам сейчас у власти человек, который в режиме Януковича отвечал за Харьковские соглашения (продлили срок пребывания российского флота в Крыму до 2042 года и это помогло РФ захватить полуостров - Gazeta.ua)?

Ермак повсюду возвышается за Зеленским, даже на концерты с его женой ходит

С Ермаком ситуация другая. Физически постоянно находится на Банковой. Я там тоже был (в 2005-2006 годах Олег Рыбачук возглавлял Секретариат президента Виктора Ющенко. – Gazeta.ua), но никогда не сидел с утра до вечера и не сопровождал президента в туалет. Ермак повсюду возвышается за Зеленским, даже на концерты с его женой ходит. Это нездоровая штука. Говорят, талант Ермака в том, что любую сложную проблему упрощает и говорит, что решит. Это нравится Зеленскому. Картинку мира видит только глазами Ермака. Это делает его уязвимым на пресс-конференциях. Становится очевидно, где некомпетентен. Потому реагирует агрессивно. Хочет, чтобы им восхищались все, как Ермак.

Какие успехи у президента за последний год?

– Западные дипломаты говорят, что россиян меньше раздражают поставки оружия из НАТО, чем "Крымская платформа" (23 августа в Киеве состоялся учредительный саммит "Крымской платформы". На него приехали 46 делегаций. Инициатива должна объединить мир вокруг темы оккупированного Россией полуострова и содействовать его деоккупации. - Gazeta.ua). Кремль свирепствует, что она есть и расширяется. Входят полсотни стран, и она легализуется через международные структуры как Совет Безопасности ООН, ОБСЕ. Платформа действенна. Надо отдать должное Зеленскому и его дипломатам. Вернули на карту вопросы Крыма. Потому что до этого вспоминали преимущественно оккупированный Донбасс.

Несколько меньшие успехи дипломатии и Зеленского – на улучшение отношений с Турцией. Есть военное соглашение с ней. С Великобританией также миллиардное соглашение, совместное строительство военных катеров.

Отделение бюрократии от граждан или бизнеса – самый эффективный инструмент борьбы с коррупцией

Темпы вакцинации за этот год выросли. На европейской карте Украина где-то в середнячках. В дополнение к этому "Дия" позволяет беспрепятственно пересекать границу с сертификатом в телефоне. Подсмеивался над Куртом Волкером (бывший специальный представитель Соединенных Штатов в Украине. – Gazeta.ua), показывавший мне свой заламинированный бумажный сертификат. Отделение бюрократии от граждан или бизнеса – наиболее эффективный инструмент борьбы с коррупцией.

Что стало самым большим провалом Зеленского?

– Не может сделать обещанное. Говорил, что больше не будет безвластия, коррупции, безответственности. Что сметет старую систему власти и построит новую эффективную модерновую. Обещал прозрачные бюджеты, возможность контролировать власть. Сразу начал что-то делать, а сейчас договаривается с архитекторами старой системы власти – олигархами, депутатами. Человек, пришедший из-за системы, но быстро вернулся к старым практикам.

Был ли шанс сломать систему или был обречен стать ее заложником?

- Когда-то Кравчук говорил, что один человек не может ничего изменить в стране. У тебя должна быть сплоченная политическая сила и команда единомышленников. Откуда у нас президенты берут кадры? Ющенко – односельчан, Янукович – из тех, с кем сидел, Порошенко – менеджеров "Рошена", Зеленский – "кварталовцев" или их друзей. В цивилизованном мире так не делается. Меркель не набирала людей с улицы, Макрон – так же. У них есть политические силы, выращивающие кадры. Несут за них ответственность.

Откуда президенты берут кадры? Ющенко – односельчан, Янукович – из тех, с кем сидел, Порошенко – менеджеров "Рошена", Зеленский – "кварталовцев" или их друзей

Зеленский единолично не мог что-нибудь сделать. Но мог действительно принять решение, не идти не второй срок. Тогда энергию надо бы поставить на то, чтобы работать над изменениями в Конституцию, чтобы была парламентская республика, появились нормальные партии. Чтобы государственная машина была перестроена. Если бы не хотел переизбраться, такие ермаки и не состоялись бы.

Внешние обстоятельства нам помогают сейчас или играют против?

- Внешняя ошибка Зеленского – Порошенко. Европейцы и американцы этого не воспримут. Вторая проблема – избрание независимого руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это большая передряга для Зеленского. Он столько раз обещал, что назначим, а конкурс больше 15 месяцев срывают. Саботируют тот же Татаров и Офис президента во главе с Ермаком. Есть победитель, но из нелюбимого президенту НАБУ. А их человек – на втором месте. Вот думают, как это переиграть. Это повлияет на международное сотрудничество. Какой ты президент? Как тебе можно доверять? Либо врешь, либо не влияешь на свой офис.

Какие внешние и внутренние вызовы ждут нас в следующем году?

- Первый – не допустить массового разжигания войны с Россией. Чтобы орды, стоящие на границе, не полезли к нам. Хотя назад мы отправим их в пластиковых пакетах. Но погибнет многое и наших. Главное – сделать так, чтобы Путину это стало невозможным.

Второе – подготовиться к тому, что на головы посыпятся новые реинкарнации Зеленского. Не допустить мажоритарки. Должны появиться партии, с которых можно было бы спросить.

Лучшая защита от России – не НАТО. Будь здесь американские, европейские компании и вложили миллиарды, никакой Путин не полез бы

Третий – усилить иммунную систему страны. Дать возможность украинцам самим зарабатывать. Чтобы не были постоянные майданы и митинги. Надо создать условия и не отнимать последнее. Мы – страна не колхозов, а кулаков. Если не сделаем равные условия для бизнеса, к нам никогда не придет крупный иностранный капитал. Лучшая защита от России – не НАТО. Будь здесь американские, европейские компании и вложили миллиарды, никакой Путин не полез бы. В мире множество избыточных финансов. А мы никак не создадим условия, чтобы они пошли сюда.