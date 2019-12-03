Зеленский может встретиться с Путиным тет-а-тет - Кулеба

rbc Дмитрий Кулеба: в Париже на саммите Зеленский может встретиться с Путиным спонтанно

Двусторонняя встреча президентов России и Украины в Париже может быть спонтанной во время нормандского саммита в Париже. Там не исключена встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным тет-а-тет.

"Это может произойти на саммите не запланировано. Спонтанно. Вспомните Минск, как происходили тогда переговоры в 2015 году. По несколько раз за время переговоров менялись форматы, то они встречались так, то иначе. Заранее это не было запланировано", - заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире канала ICTV.

Ради защиты интересов Украины нужно будет проводить такую ​​встречу, она будет проведена, если она даст возможность сделать шаг вперед, заметил Кулеба.

"Что касается личной встречи с Путиным. Саммит четырех - это формат достаточно гибкий. Безусловно, предусмотрена определенная протокольная часть, как это должно происходить, но от нее возможны отступления, если возникнет необходимость. Мы не будем делать на саммите одну вещь: будем позволять нашим коллегам из РФ создавать впечатление, что президент Зеленский договаривается о чем-то с президентом Путиным за спиной наших союзников", - подчеркнул Кулеба.

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Документ, который подпишут участники нормандского саммита не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины. Комюнике является политическим документом. Не будет идти о каких-то юридических обязательствах, которые возьмет на себя украинское государство в лице президента. Сейчас коммюнике очень дипломатичный документ.