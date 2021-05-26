Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде

Вмешательство Зеленского может политизировать дело, считает нардеп Ярослав Юрчишин. Фото: Сергей Старостенко

Президенту Владимиру Зеленскому лучше больше не вмешиваться в дело отстраненного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого. Это может политизировать дело, рассказал в комментарии Gazeta.ua народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

"Дело в Украину имеет серьезную перспективу. Если анализировать так называемые "пленки Тупицкого", ему инкриминируется незаконное влияние на свидетеля и подмена свидетельств, ответственность по одной до 5 лет заключения, по другой – полгода. Преимущественно эти сроки объединяются в то, что больше. Если прокуратура имеет достаточно фактов, которые могут подтвердить, что Тупицкий участвовал в незаконном завладении имуществом Зуевского энергомеханического завода, который сейчас находится на оккупированной территории. Пытался повлиять на основного свидетеля, бывшего совладельца, чтобы он не давал показания. Вымогал взятки. Если у Генеральной прокуратуры есть свидетельства, то даже с невысоким уровнем профессионализма довести дело в суде будет не сложно", – говорит нардеп.

За этим делом следят в Офисе президента, добавляет Юрчишин. "Надеюсь, прокуратура не сольет его, потому что это будет сумасшедший удар не только по президенту, а по имиджу страны", отмечает нардеп.

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"Недавно Верховный суд признал, что указ президента об отмене указа о назначении Тупицкого судьей КСУ выходит за рамки закона. Когда дело дойдет до Европейского суда по правам человека, то будут рассматривать не факт дела, а его использование в политических целях. Здесь у Украины слабые позиции", – говорит Юрчишин.

Судебная ветвь власти вполне вероятно может стать на защиту своего коллеги, говорит нардеп.

"Пока имеем позитивную динамику только в Высшем антикоррупционном суде, который выносит приговоры судьям. Там у нас уже 5 приговоров с реальными сроками. В других судах такой практики нет. Рука руку моет. Дело Тупицкого вероятно попадет не в ВАС, там нельзя дать никакой гарантии. Судьи обычно "отмазывали" своих коллег", – объясняет Юрчишин.

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"В Верховной Раде сейчас на рассмотрении есть законопроект о конституционной процедуре. В соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии он должен быть дополнен в рассмотрении созданием независимого конкурса по отбору судей КСУ, сейчас это все политические представители. Судьи КСУ должны иметь не только высокий уровень независимости, а и уровень политической самодостаточности. Чтобы процедура отбора не была политически зависимой. Президент может выбрать, но не из тех, кому ему хочется, а из тех, кто заслуживает эту должность. Сейчас, в том числе мной, представлены следующие правки, если их примут, то в перспективе сможем очистить КСУ", – говорит Юрчишин.

Президент лучше бы в это дело больше не вмешивался, отмечает нардеп, "потому вмешательства Зеленского может его политизировать".

Прокуратура передала в суд обвинительный акт по Александру Тупицкому, которого президент Владимир Зеленский отстранил от должности председателя Конституционного суда и отменил его назначение судьей. Обвинительный акт передали в Подольский районный суд города Киева.