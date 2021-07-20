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Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму

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Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Президенту Владимиру Зеленскому не доверяют 52% украинцев, по опросу группы "Рейтинг". Фото: president.gov.ua

Украинцы поняли, что всеми процессами в стране фактически руководит президент Владимир Зеленский. Результаты такой модели управления начали отражаться на его рейтингах и могут вылиться в тюремный срок для главы государства.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал политолог Виталий Бала.

"Модель уже дает сбои - рейтинг Зеленского падает, большинство украинцев ему не доверяют. Первый год ему удалось стоять в стороне и все проблемы проходили мимо. Сейчас это уже начинает ассоциироваться с Зеленским. Все, что после отставки Авакова будет твориться в МВД, в большей степени коснется Зелинского, нежели нового министра Дениса Монастырского. Ситуация, когда Офис президента выполняет функции Кабмина, будет давать сбои. Серьезный звоночек будет осенью, когда вырастут тарифы. Власть попытается перебросить ответственность на местные власти. Но политические оппоненты не дадут отвертеться. Это будет бить по Банковой, которая фактически подобрала под себя всю власть", - считает эксперт.

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Такую модель придумал не Зеленский, отметил Бала.

"Так ведут себя случайные люди во власти. Трамп, который случайно стал президентом, едва не расколол США. Путин тоже случайный человек, которого политики в свое время решили поставить премьером. Лукашенко - директор совхоза. Эти люди живут другими категориями и ценностями. Не понимают, как работает система.

Зеленский хочет остаться у власти. Когда-то говорил, что идет на один срок, на государственных дачах должны жить дети. Теперь "накосил" больше других. Набирает власть, чтобы ликвидировать малейшую угрозу конкуренции.

Они не знают истории и не видят, что происходило совсем недавно. В Украине уже дважды граждане показали, что не будут терпеть президента, который делает что-то не то. Возможно, Зеленский будет первым президентом, который сядет в тюрьму", - резюмировал Бала.

Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас нет ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на предстоящих президентских выборах. Во время кампании 2019-го утверждал, что идет только на один срок.

Полное интервью с Виталием Балой читайте на Gazeta.ua и в "Газете по-украински" от 22 июля.

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20
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