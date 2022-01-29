Зеленский и Путин могут встретиться на Олимпиаде в Пекине - Кремль

Пока Зеленский не собирается ехать в Пекин. Фото: Reuters

В офисе президента еще не сообщали о планах Владимира Зеленского поехать на Олимпийские игры в Пекин, но в Кремле уже не исключат возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что в планах нет встречаться с политиками других стран, кроме главы Китая Си Цзиньпина, передает "ТАСС".

Организаторы церемонии вынужденно применяют строгие ограничения для спортсменов и гостей, поэтому встречи не планируются.

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Но Песков добавил, что все-таки есть возможность переговоров Зеленского с Путиным.

"Сейчас в планах такой встречи нет. Хотя полностью мы этого исключать не можем", – отметил спикер.

В Офисе президента еще не сообщали о поездке Зеленского на открытие Олимпийских игр.

Президент Китая Си Цзиньпин мог попросить президента России Владимира Путина не начинать вторжение в Украину из-за Олимпийских игр, которые пройдут в Китае 4-20 февраля. В посольствах Китая в России все отрицают.