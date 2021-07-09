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пятница, 09 июля 2021 10:27

Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - социологи

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Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге - социологи
В рейтинге политических партий лидируют "Слуга народа" и "Европейская Солидарность". Фото: Державний університет телекомунікацій

Владимир Зеленский и Петр Порошенко лидируют в президентском рейтинге.

Таковы результаты опроса публикует SOCIS.

Если бы выборы проходили в следующее воскресенье, то за Владимира Зеленского проголосовали 28,8 тех, кто определился и пойдет голосовать, за Петра Порошенко - 18,4%.

Другие кандидаты: Игорь Смешко - 10,3%, Юлия Тимошенко - 8,5%, Юрий Бойко - 7,9%, Владимир Гройсман - 4,2%, Дмитрий Разумков - 4,1%, Евгений Мураев - 3,9%, Виктор Медведчук - 3,4%, Олег Ляшко - 1,9%, Виталий Кличко - 1,9%, Олег Тягнибок - 1,2%, Кира Рудик - 0,7%.

Во втором туре за Зеленского готовы проголосовать 60%, за Порошенко - 40%. Как известно, во втором туре президентских выборов в 2019 году за Владимира Зеленского проголосовали 73,22%, за Петра Порошенко 24,45%.

В рейтинге политических партий лидируют "Слуга народа" (24,8% от тех, кто определился и готов голосовать) и "Европейская Солидарность" (18,1%). За ОПЖЗ готовы голосовать 13,3%, ВО "Батькивщина" 10,8%, "Сила и честь" 8,3%, "Украинская стратегия Гройсмана" 4,9%, ВО "Свобода" 3,6%, Партия Шария 2,9%, "Голос" 2,9%, "Наши" 2,1%, "Радикальная партия Олега Ляшко" 2,0%, "За майбутнє" 1,6%, "Оппозиционный блок" 1,5%, ПроПозиція 0,7%.

Партию "Европейская Солидарность" считают реальной оппозицией власти 29,5%. 24,8% назвали оппозицией партию ОПЗЖ, "Батькивщину" - 13,7%, "Голос" - 4,5%.

Опрос проведен 25 -30 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонный опрос САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

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Дата
09
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