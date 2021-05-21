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пятница, 21 мая 2021 14:35

Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"

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Зеленский и олигархи: если сказал &quot;А&quot; - говори &quot;Б&quot;
Общество должно давить на президента Зеленского, говорит Виктор Чумак. Фото: Reuters

Если президент Владимир Зеленский начал разговор о деолигархизации, то должен ее завершить до конца. Когда олигархов как явление устранят. Об этом Gazeta.ua сказал юрист, бывший народный депутат Виктор Чумак.

"Честно говоря, до лампочки - был вчера Зеленский искренний или нет. Главное - в публичное пространство вылилась дискуссия об олигархах и устранение их воздействий.

Если эта олигархическая клептократия не устранится - мы не будем двигаться.

Трудно сказать, кто в команде президента является идеологом борьбы с олигархами, возможно секретарь СНБО Данилов", - говорит экс-нардеп.

Власть заявляет о 13 олигархах. Только куча денег не может быть критерием, говорит юрист. Нужно рассматривать, у кого монополии.

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"На Зеленского надо давить. Если сказал "А", говори "Б". Сказал "Б" - говори "В" и так далее", - говорит Виктор Чумак.

Сегодня и без специального закона достаточно инструментов для борьбы с олигархами.

"Есть Антимонопольный комитет, Верховная Рада, которая может усилить антимонопольное законодательство".

Если законопроект об олигархах подаст Зеленский, то скорее всего парламент примет. Документ для Зеленского - "краеугольный".

"Понятно, что когда законопроект появится, 90 процентов будут его критиковать, 10 процентов вносить предложения по совершенствованию. Главное - что начнут об этом говорить. И тогда Верховной Раде не будет куда деваться", - говорит экс-нардеп.

Идея, что представители власти должны публично встречаться с большим бизнесом - неплохая.

Чиновники, политики должны были бы обязательно отчитываться о встречах с крупными бизнесом, считает юрист. Вопрос - какая будет ответственность за сокрытие.

"Почему из страны бегут люди? Потому что в экономике, на рынке труда, в политике отсутствует здоровая конкуренция. Потому что все построено на олигархических связях", - говорит Виктор Чумак.

20 мая на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект об олигархах "почти на 100 процентов готов". "Думаю, что он появится на следующей неделе", - сказал президент.

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Дата
21
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