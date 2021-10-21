"Зеленский хотел за день принять 73 закона, как количество процентов на выборах" - Разумков

Разумков рассказал о прихотях Зеленского. Фото: Getty Images

Бывший спикер Дмитрий Разумков рассказал о первой "жесткой дискуссии" с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сказал в интервью Цензор.нет

"Это была первая фракция. Она была в Парковом. Это было накануне того, как начала работу Верховная Рада девятого созыва, где 28-27 августа, когда президент и на тот момент глава Офиса президента Андрей Богдан предлагали в первый день принять 73 или 74 закона, чтобы это соответствовало количеству процентов, которые президент набрал во время избирательной кампании", - рассказал Разумков.

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Против такой идеи выступил Разумков и нынешний председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Говорили о том, что этого делать нельзя. Потому что, это нарушение закона, всех норм. Это приведет к тому, что те законы потом будут признаны неконституционными", - сказал экс-спикер.

7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата. На следующий день вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука.