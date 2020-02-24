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понедельник, 24 февраля 2020 19:48

Зеленский хочет перезагрузить Кабмин, идут переговоры – источник

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Зеленский хочет перезагрузить Кабмин, идут переговоры – источник
Нынешний состав правительства работает с 29 августа. Фото: kmu.gov.ua

В течение двух недель в Украине может появиться новый Кабинет министров. Сейчас ведутся переговоры с кандидатами.

Об этом сообщил политолог Николай Давидюк в эфире одного из телеканалов.

"Мотиваций несколько... Скандал с прослушиванием, который он [Зеленский] ему [Гончаруку] не простил, - это раз. Второе - проседание рейтинга самого Зеленского. Третье - подготовка к местным выборам. Этот Кабмин отрицательно заряженный и выборы будут в негативе. Чтобы начать делать какие-то победы на местах - строить дороги, а не говорить о ремонте, - нужно запускать людей, которые умеют это делать. Поэтому может быть решение финально его распустить. Сейчас идут собеседования с отдельными людьми на должности министров", - сказал Давидюк.

Фамилии вероятных кандидатов он не назвал.

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. За это время сменили министра развития общин и территорий. Вместо Алены Бабак должность занял Денис Шмыгаль.

В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.

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Голосов: 15156
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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