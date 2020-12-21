Зеленский хочет, чтобы в Украине был "Диснейленд"

Позволить себе лететь в Соединенные Штаты Америки или в Париж могут далеко не все, говорит Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы в Украине появились свой Голливуд и "Диснейленд". Об этом сказал в интервью The New York Times.

"Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие (площадки, - Gazeta.ua) - в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка. Мы для этого проголосовали закон о рибейтах (в прошлом году в сентябре Верховная Рада приняла закон, по которому государство будет компенсировать часть расходов иностранцам при кинопроизводстве в Украине. - Gazeta.ua). Я думаю, здесь место для инвестиций, рекламные и другие съемки - тоже хорошее направление", - сказал он.

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"Я хотел бы, чтобы в Украине появился "Диснейленд". Очень хотел бы. Я действительно считаю, что наши дети заслуживают этого, а вот позволить себе лететь в Соединенные Штаты Америки или в Париж могут далеко не все. Мне кажется, что планов много", - также заявил Зеленский.

У Офиса президента появилась карусель. Также под ОП открыли каток.