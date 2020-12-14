Под Офисом президента появилась карусель

Возле здания Офиса президента в Киеве появилась карусель. Неделей ранее под ОП начали монтировать каток. Также установили живую елку.

Фото карусели в Facebook опубликовал народный депутат Гео Лерос.

"Наконец-то на Банковой цирк не только по сути, но и по форме", - написал нардеп.

Фото: "Буквы"

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Каток, карусель и праздничные фотозоны возле Офиса президента будут бесплатные. Зимняя локация "Николай принимает друзей" будет работать в течение новогодних праздников без выходных с 10:00 до 21:00. Торжественное открытие площадки запланировано в День Святого Николая, 19 декабря. Работать новогодняя локация будет с соблюдением карантинных требований.