Зеленский хочет, чтобы Украина была главной для США

США хорошо относятся к Украине, говорит Зеленский. Фото: ukranews.com

Президент Украины Владимир Зеленский ждал звонка президента США Джозефа Байдена. Об этом он сказал в интервью французскому изданию Le Figaro.

"Да, долго (ждал. - Gazeta.ua). Но ничего, это нормально. Я понимаю, что Соединенные Штаты - большая страна и что у них есть отношения, поддержка или сложности со многими странами.

Я не говорю, что мы особенные и самые главные для США, но я очень хотел бы, чтобы так было. Хотя, мне кажется, сейчас в Европейской части мира из-за того, что происходит в Украине, мы очень важны", - заявил Зеленский.

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На вопрос "Будет ли Джозеф Байден лучшим президентом США для вас, чем Дональд Трамп?" Зеленский ответил:

"Мы не в "супермаркете" президентов Соединенных Штатов. И, к счастью, нет возможности выбирать. Выбирает американский народ. Есть отношения между США и Украиной. Да, президенты могут улучшить эти отношения, но общее настроение изменить сложно. Соединенные Штаты хорошо относятся к Украине, поддерживают ее. Каким бы ни был президент США, каким бы ни был президент Украины, такие отношения будут.

Но отношения могут быть лучше, глубже, когда президенты имеют больше, чем официальный звонок. И даже больше, чем когда команды работают. Когда есть "химия". И это зависит не от пола, не от возраста, это просто есть или нет. И это еще всегда зависит от того, как ты лично относишься к этой стране.

Президент Байден лучше знает Украину, потому что он бывал в Украине. Он лучше понимает "украинский вопрос", как мне кажется. Но судить надо все равно по результатам. А для результата требуется некоторое время. Когда пройдет время, я обязательно скажу, кто из президентов США лучше для Украины", - сказал глава государства.

2 апреля Джозеф Байден в 50-минутной беседе с Владимиром Зеленским заверил в поддержке реформ, проводимых в Украине. Зеленский пригласил Байдена принять участие в праздновании 30-й годовщины Независимости Украины, саммите Крымской платформы.