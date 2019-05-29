Зеленский хайпанул на шаурме

Президент Владимир Зеленский: "Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением". Фото: Fb/Володимир Зеленський

29 мая президент Владимир Зеленский имел рабочую поездку на шахту "Лесная" ДК "Львовуголь". Там в результате обвала породы погибли 2 шахтера.

По дороге во Львовскую область президент с командой угощались шаурмой на АЗС недалеко от аэропорта "Борисполь".

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"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением", - написал Зеленский.

Что такое шаурма, о которой говорил Зеленский? Такое уличное блюдо востребовано не только в Киеве, но и во всей Европе. Его любят за большие порции и приемлемую цену. Обычная шаурма стоит 30-50 грн.