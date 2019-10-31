Зеленский: Готовы ускорить вступление в НАТО

Автор: president.gov.ua Президент говорил с генсеком НАТО об "усилении взаимодействия".

Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг.

"Украина остается важным партнером и взаимодействие с НАТО укрепляется.

Украина фактически располагается на юго-восточном фланге альянса и является неотъемлемой частью евроатлантического пространства безопасности.

Мне было приятно услышать, что в НАТО признают профессионализм украинских военных и очень ценят наш вклад в общее сотрудничество.

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Не будучи членом НАТО наше государство участвует во всех операциях и миссиях альянса. Мы благодарны вам (НАТО. - Gazeta.ua) за неизменную поддержку нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая полуостров Крым", - заявил Зеленский.

Президент сказал, что говорил с генсеком НАТО об "усилении взаимодействия".

"Сегодня договорились об обновленном, консолидированный пакете проектов и практических мероприятий. Украина готова выйти на новый уровень партнерства с альянсом", - рассказал глава государства.

"Мы готовы еще ближе сотрудничать с альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможности присоединения Украины к ПДЧ. Мы готовы уже сегодня практической работой доказывать, что Украина заслуживает такой формат отношений с альянсом", - заявил Зеленский.

Большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО и ЕС. Таковы результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс".