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пятница, 14 июня 2019 15:34

Большинство украинцев поддерживает вступление в НАТО и ЕС - опрос

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68,1% украинских граждан готовы проголосовать на референдуме за вступление Украины в Евросоюз и 51,1% - за вступление в НАТО.

Таковы результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс".

17,1% были бы против вступление Украины в Е , 5,9% не принимали бы участия в референдуме, 8,9% отказались или не знали ответа на вопрос.

Против вступления Украины в НАТО проголосовали бы 29,4%, 7,4% не принимали бы участия в референдуме, а 12,1% отказались или не знали ответа.

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Для исследования опросили 4 тыс. респондентов, статистическая погрешность выборки составила +/- 1,6%.

 
 
 
Главы парламентов Украины, Литвы и Польши задекларировали в резолюции Межпарламентской ассамблеи сроки вступления Украины в Европейский союз. По словам главы Верховной Рады Андрея Парубия, Украина имеет большой шанс вступить в Европейский союз в 2025-2027-х.
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Дата
14
июня

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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