Большинство украинцев поддерживает вступление в НАТО и ЕС - опрос

68,1% украинских граждан готовы проголосовать на референдуме за вступление Украины в Евросоюз и 51,1% - за вступление в НАТО.
Таковы результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс".
17,1% были бы против вступление Украины в Е , 5,9% не принимали бы участия в референдуме, 8,9% отказались или не знали ответа на вопрос.
Против вступления Украины в НАТО проголосовали бы 29,4%, 7,4% не принимали бы участия в референдуме, а 12,1% отказались или не знали ответа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К России вплотную приближается американское оружие
Для исследования опросили 4 тыс. респондентов, статистическая погрешность выборки составила +/- 1,6%.
Комментарии