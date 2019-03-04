Зеленский готов брать деньги от Путина, чтобы купить очередную квартиру в Лондоне – блогер

Политический эксперт Алексей Голобуцкий заявил, что неразборчивость Владимира Зеленского ставит под сомнение то, что он сможет заботиться об интересах Украины

Актер, шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский готов брать деньги у президента РФ Владимира Путина, чтобы купить себе очередную недвижимость в Лондоне.

Такое мнение у себя на Facebook высказал блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий.

"Чуть больше года назад СБУ запретила сериал Владимира Зеленского "сваты". Причина – к его производству привлекались россияне, незаконно ездившие в Крым и публично поддерживающие его аннексию. Казалось бы, вполне логично. Но вот Зеленский в ответ разразился очень эмоциональным спичем. Главный смысл которого можно изложить очень кратко: мне пофиг, с кем сотрудничать – главное, чтоб были высокие рейтинги и, как следствие, бабло", – написал Голобуцкий.

Он также привел цитату Владимира Зеленского, защищающего сериал "Сваты".

"Связи между Добронравовым и тысячами людей, которые работали над этим проектом последние 15 лет, никакой нет. Этот сериал любят миллионы. Если задача просто забрать этот сериал у людей, то вы так напрямую и скажите, а не выдумывайте там разнообразные поводы по какой причине вы это делаете и зачем". То есть, по мнению Зеленского, неважно, что актер его сериала (а значит, косвенно – и он сам) нарушает закон Украины и публично поддерживает российскую агрессию. Это все происки "врагов", которые просто "хотят забрать сериал у людей", – иронично заметил блогер.

По его словам, это далеко не единичный случай "пособничества главы "Квартала 95" российским оккупантам".

"Недавнее расследование СМИ выявило, что в 2017 году фирма Зеленского получила от Минкульта РФ (то есть – из российского бюджета) 35 млн рублей! Речь идет об одной из российских компаний Владимира "Гррин Филмс", которой выделили указанную сумму на производство фильма "Вниз". Одну из ролей в котором, кстати, должен был сыграть российский актер Владимир Машков, в 2018 году бывший доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ", – констатировал эксперт.

Политический эксперт Алексей Голобуцкий заявил, что неразборчивость Владимира Зеленского ставит под сомнение то, что он сможет заботиться об интересах Украины

Политический эксперт Алексей Голобуцкий заявил, что неразборчивость Владимира Зеленского ставит под сомнение то, что он сможет заботиться об интересах Украины

Он подчеркнул, что такая неразборчивость Зеленского ставит под сомнение то, что он сможет заботиться об интересах Украины.

"Какие выводы можно сделать из всего этого? Для Зеленского деньги не пахнут. Как он будет защищать интересы Украины, если он печется только о личных интересах? Если он всегда готов брать деньги от Путина чтобы купить себе очередную квартиру в Лондоне? Очевидно, что никак. И мне кажется, это никоим образом не совместимо с тем постом, на который у него хватило совести после всего этого претендовать", – заключил Алексей Голобуцкий.