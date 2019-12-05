Зеленский должен убедиться, что его позицию на нормандской встрече поддерживают украинцы - Хербст

Джон Хербст считает, что позиция Зеленского должен поддержать народ Украины. Фото: Peoples.ru

Представитель Atlantic Council (Соединенные Штаты Америки), диполмат Джон Хербст считает, что самое главное для президента Украины Владимира Зеленского во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в Париже - быть уверенным, что его позиция отражает волю украинского народа.

Об этом он сказал в видеообращении к Форуму Безопастности молодых лидеров, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" во Львове.

"Он должен убедиться, что какую бы позицию он не занял - это позиция, которую его народ и политический класс в Украине поддержит. Мне кажется, что мне не надо ему об этом говорить, верю, что он это понимает. Но ему также надо понимать, что хоть он и ищет определенного уровня гибкости в переговорах с Путиным, он не имеет права терять своих людей", - отметил Хербст.

Его коллега из Atlantic Council Мелинда Гаринг добавила, что пока больших надежд на какой-то прорыв во время переговоров в Париже нету. Хербст в свою очередь считает, что европейские лидеры будут поддерживать Украину, но она сама должна определить красные линии, за которые нельзя заходить во время переговоров. Посол добавил, что дальнейшая судьба "Северного потока-2", который Россия использует как инструмент геополитического давления на Европу, еще не решена окончательно.

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"Сейчас в Вашингтоне идет серьезная дискуссия по поводу того, чтобы ввести санкции в отношении компаний, которые предоставляют технологии для реализации этого проекта. Очень вероятно, что эти санкции станут реальностью. И если они станут реальностью - проект будет под большой угрозой, если не сказать - невозможным", - сказал Хербст.

Он считает, что Конгресс США поддержит Украину и в этом вопросе, и усилит помощь, которую оказывает стране. Хербст также подчеркнул, что внутриполитические процессы в США не отразятся негативно на поддержке Украины.

5 декабря проходит Форум молодых лидеров по безопасности. Его тема "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство". Партнер Форума - Посольство Канады в Украине в рамках программы Канадского фонда поддержки местных инициатив (КФМИ).