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суббота, 08 января 2022 06:05

"Зеленский должен был вывести Украину из тени. Вместо этого – возглавил финансовые потоки" – политтехнолог

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&quot;Зеленский должен был вывести Украину из тени. Вместо этого – возглавил финансовые потоки&quot; – политтехнолог
"За кулисами настоящий глава государства – это человек, обладающий крупнейшим бизнесом в Украине и силовыми возможностями", говорит политтехнолог Сергей Гайдай. Фото: телеканал "Дом"

Президент Владимир Зеленский пришел к власти по запросу избирателей – вывести Украину из тени. Вместо этого – сел во властные кабинеты, где получил крупнейший в стране бизнес и силовые возможности. Об этом Gazeta.ua рассказал политтехнолог Сергей Гайдай. Так объяснил, почему 65,3% украинцев сказали, что дела в стране движутся не в том направлении.

"Зеленский так и не понял, что основной запрос – демонтировать старые правила, вывести все из тени. Вместо этого он просто занял властные кабинеты", – говорит Гайдай.

Украинская экономика, правительство, Верховная Рада, президент находятся в тени. Там решают все вопросы, пока гражданам "на фасаде" обещают соблюдение прав и свобод, говорит политтехнолог.

"Президент - на фасаде это гарант Конституции, – продолжает политтехнолог. – Мы нанимаем его как человека, гарантирующего права и свободы. Это на фасаде. За кулисами настоящий глава государства – это человек, имеющий наибольший бизнес в Украине и силовые возможности. Президентский бизнес – это взять под свой контроль основные финансовые потоки. То есть энергетику, газ, нефть. Контролировать олигархов, договариваться, давить".

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Украине достались большие активы от Советского Союза, развитая инфраструктура, удачное географическое положение, трудолюбивый и образованный народ. А экономика – бедная, отстает, говорит политтехнолог. "Ибо настоящая – за кулисами, теневая, – добавляет Гайдай. – Паны Гетманцевы – потомки Азарова – делают все, чтобы в официальных правилах бизнес нормально не работал. Чтобы он не был прибыльным".

В Верховной Раде на фасаде записали, что это наш основной законодательный орган, а за кулисами это биржа интересов, добавляет Гайдай. "Все финансовые потоки и возможности лоббируют и распределяют именно там, – говорит политтехнолог. – Депутаты представляют интересы не избирателей, а финансово промышленных групп. После обновления власти эти правила не изменились".

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В августе 2019 года 50% украинцев считали, что события в стране развиваются в правильном направлении. В декабре 2021-го 65,3% украинцев сказали, что дела двигаются в не в том направлении, согласно опросу КМИС 26-29 ноября 2021 года.

Наибольшую поддержку в президентском рейтинге имеет глава государства Владимира Зеленского. За него проголосовали бы 20,2%. Исследование провел Киевский международный институт социологии 3-11 декабря. Второй – предыдущий президент Петр Порошенко с 14,7%. Замыкает тройку лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - 8,4%.

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