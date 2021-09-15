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четверг, 16 сентября 2021 07:12

Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"

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Зеленский должен был свидетельствовать в &quot;вагнергейте&quot;
Президент Владимир Зеленский считает, что все вокруг него честные, говорит военный обозреватель. Фото: Офис президента

От скандала в расследовании дела "вагнеровцев" больше всего страдают украинские спецслужбы. Временная следственная комиссия не смогла это исправить. Об этом Gazeta.ua рассказал Виктор Ягун, генерал-майор СБУ, военный обозреватель.

"Скандал вокруг "вагнергейта" уничтожает спецслужбы и взаимодействие их с партнерами. Факт не в том, проводили ли спецоперацию или нет. Он в том, была ли измена. Должны опросить людей в закрытом режиме – было совещание в Офисе президента, не было? Кто на ней был? В том числе, президентов – действующего и предыдущего", – рассказывает Ягун.

Добавляет: "Больше всего здесь пострадали специалисты спецслужб. Теперь должны думать, как работать дальше. Это неправильный подход. Данные украинскому обществу и журналистам надо давать не промежуточные. А выйти к прессе с фактом – была измена или нет. Тогда можно сделать выводы. На самом деле это вопрос не ВСК, а правоохранительных органов", – говорит Ягун.

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Эта операция даже без задержания была блестящая, добавляет военный обозреватель. "Мы дистанционно вычислили людей, которые участвовали в преступлениях на Донбассе. Вывели их на разговор, задокументировали, имеем ксерокопии документов. Этого достаточно для правосудия. Хотелось бы, чтобы они были в стране. Но мы нашли, как показать, что Россия скрывает преступников у себя. Публичное обсуждение в таком духе, как сейчас, вредит самой Украине, национальной безопасности. Если Моссад или ЦРУ проводят операции за рубежом, то они никогда это не признают. А нам нужна вся правда и показания", – говорит Ягун.

Президент Владимир Зеленский считает, что все вокруг него честные, говорит военный обозреватель. Добавляет: "Мы ничего с этим не можем сделать. Он не раз так говорил, что нет предательства, он доверяет своим людям. Можем заставить президента что-то делать только во время выборов".

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Нардепы Николай Тищенко и Гео Лерос не связаны с спецоперацией, комментирует ситуацию в Раде Ягун. "Лерос пошел грубо говоря вразрез с генеральной линией партии. Он использует любую возможность уколоть как президента, так и всю фракцию "Слуга народа". Ему безразлично, что говорить. Тищенко – непонятно, каким боком имеет отношение к политике и Раде. Это люди, которые не готовы быть в публичной политике. А мы их обсуждаем", – добавляет военный обозреватель.

Американский телеканал CNN выложил свое расследование о спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников частной военной компании "Вагнера" в Беларуси. Бывшие украинские разведчики рассказали американским журналистам, что операция готовилась около 18 месяцев. Россияне якобы подавали заявки на работу. Среди них обнаружили причастных к сбитию малайзийского Боинга, тех, кто воевал на Донбассе, сообщили в CNN.

2020 года журналист Юрий Бутусов опубликовал информацию, что операцию сорвали из Офиса президента Владимира Зеленского. Якобы по приказу председателя ОП Андрея Ермака.

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