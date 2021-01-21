Зеленский добавил в состав СНБО президента Национальной академии наук

Зеленский сменил состав СНБО. Фото: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в состав СНБО президента Национальной академии наук (НАН) Украины Анатолия Загороднего.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Загороднего Анатолия Глебовича – президента Национальной академии наук Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования". Соответствующий документ (№22/2021), подписанный главой государства, опубликован на его официальном сайте.

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Свою должность Загородний получил совсем недавно – 7-го октября 2020 года, будучи самым младшим из четырех претендентов на указанную должность.