"Зеленский делает то же, что Янукович" - писатель о конституционном кризисе

Валетов сравнил Зеленского с Януковичем и Порошенко. Фото: 49000.com.ua

Действия Конституционного суда следует считать коррупционными. Не стоит искать третье дно. Листья просто прячут в лесу. Имеют нечистые руки и состояния, которые невозможно объяснить. Поэтому объявили, что не ответственности за замалчивание этого в декларациях, говорит украинский писатель Ян Валетов.

Называет причину - несовершенство нашего законодательства и кадровой политики.

"Конституционный кризис создана действительно искусственно. Но еще во времена Януковича. Над Конституцией никто не имеет права издеваться: ни судьи, ни президент. Есть системная проблема. Если глава государства выгонит этих судей и назначит других, качество их работы может быть такой же. Пытаемся лечить симптомы, а не искать причину. Между ветвями власти наблюдаем драку лягушки и змеи. Пострадавшим будет народ Украины. Потому Основной закон раз не будет. Лягушка полюбит змею или наоборот. Нам от этого легче не станет.

Закон действует только когда для всех и во всех случаях. Иначе не функционирует вообще, добавляет.

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"Сначала мы написали Конституцию, а остальное время стараемся каждый раз проталкивать экстремистские идеи. У нас нет прецедентного права, как у американцев. Любая судебная и вообще институциональная система должна опираться на опыт прошлых поколений. Мы - молодая демократия. А такие болеют правыми , левыми и анархическим болезнями. задача - выжить. Это как с коронавирусом. у кого высокая температура, у кого больные почки или сердце. Но задача всех - вылечиться. Это возможно, только когда есть правильное протокольное решение. в Украине нет ни протокола, ни тех, кто за ним следит. Есть масштабная проблема управления. но даже со стороны Зеленского. До него был Порошенко, Янукович, Ющенко. все идут с плевками в спину. Зеленский может и уничтожает конституционный строй, но делает то, что все до него . Пока не создадим систему, которая будет самообновляться, и законы будут диктовать людям, а не люди законам, ничего хорошего не будет ".

ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ с ЯНОМ ВАЛЕТОВЫМ СВЕЖЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА "КРАИНА"

Приход Байдена не станет трагедией для нас, как и победа Трампа, считает украинский писатель Ян Валетов.