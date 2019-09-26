Зеленский был против публикации телефонного разговора с Трампом

Зеленский был против публикации стенограммы разговора с Трампом. Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры между лидерами стран не должны публиковаться.

"Иногда такие вещи, такие звонки между президентами независимых стран они не должны публиковаться. Потому что, вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и т.д., но я не боюсь этого", - заявил Зеленский во время пресс конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

Он заверил, что не разговаривал перед этим с президентом Трампом.

"Это была моя первая встреча. Вчера мы просто пожали руки. И все. Он поздравил меня и сказал, что он такого не видел, чтобы столько людей голосовали за одного человека. И все. Потому что там просто такой был общий, скажем так, "dinner". Забываю слова, извините", - ответил он.

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Напомним, накануне американская сторона опубликовала стенограмму телефонного разговора американского и украинского президентов.