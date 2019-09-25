Белый дом обнародовал разговор Трампа и Зеленского: что в нем

ФОТО: Reuters

Белый дом обнародовал стенограмму разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Стенограмма состоит из 5 страниц текста.

На первой странице маленькими буквами указано, что стенограмма не является дословным шифрованием. Текст записан из примечаний и воспоминаний с ситуационной комнаты. Поэтому "ряд факторов", плохая связь, акцент или интерпретация, может повлиять на сказанное.

В начале разговора Трамп приветствует Зеленского с победой "Слуги народа" на парламентских выборах - "это фантастическое достижения. Поздравляем!". Зеленский называет это большой победой и говорит, что кое-чему научился по выборам США.

"Мы привели много и много новых людей. Не старых политиков, не типичных политиков, потому что мы хотели получить новый формат и новый тип парламента. Вы были для нас хорошим учителем в этом", - сказал Зеленский Трампу.

"Очень приятно это слышать. Могу сказать, что мы много делаем для Украины", - сказал Трамп. Он отметил, что США делают для Украины больше, чем страны Европы. В частности больше, чем канцлер Германии Ангела Меркель.

Далее Зеленский вспоминает встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и отмечает - говорил ему, что Европа не делает достаточно для санкций.

Также благодарит США за оборонительную поддержку. После чего Трамп заводит разговор о сыне своего потенциального конкурента на выборах 2020 в США - Джо Байдене. И просит будто обратить внимание на его дело в Украине.

"Я слышал, что у вас был очень хороший прокурор (вероятно, Виктор Шокин, 2015-2016 годы - Gazeta.ua), и его убрали, это очень несправедливо. Многие люди говорят о том, как они убрали очень хорошего прокурора, и как к этому были привлечены некоторые очень плохие люди (...) сейчас много говорят о сыне Байдена. О том, что Байден остановил преследование, и многие люди хотят знать об этом больше. Поэтому все, что вы и генпрокурор можете сделать, было бы очень хорошо. Байден хвастался тем, что остановил это преследование, и если вы могли бы разобраться с этим ... Как по мне, это звучит ужасно", — сказал Трамп.

На что Зеленский говорит, что следующий генпрокурор (то есть после увольнения Игоря Луценко) будет 100% -но "его человек", и "он или она посмотрит на ситуацию".

"Я хочу сказать вам о прокуроре .. Прежде всего, я понимаю и я знаком с ситуацией. С тех пор, как мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, мой кандидат, который будет утвержден парламентом, начнет работу в сентябре ".

Зеленский рассказывает Трампу о наличии нескольких друзей в Нью-Йорке, отмечает энергетическую независимости Украины и надеется на будущую встречу, чтобы, в частности поблагодарить Трампа за помощь.

Заканчивает разговор Трамп еще раз поздравляя Зеленского с проделанной работой, за которой "весь мир наблюдал".

При чем тут сын Байдена: по мнению Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани, демократ Байден (то есть конкурент Трампа) в 2015 добился увольнения тогдашнего прокурора Виктора Шокина за расследование злоупотреблений в газодобывающей компании Burisma. В этой компании работал его сын - Хантер. В начале сентября американская газета The Washington Post сообщила, что Трамп якобы требовал продолжить расследование Burisma.

На прошлой неделе стало известно о расследовании по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа. Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, которой будут предшествовать расследование в комитетах нижней палаты Конгресса.