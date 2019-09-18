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среда, 18 сентября 2019 17:39

Зеленский был готов к "нормандскому формату" – Россия "не смогла"

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Зеленский был готов к &quot;нормандскому формату&quot; – Россия &quot;не смогла&quot;
Французская, и немецкая делегации также были готовы к этой встрече. ФОТО: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский был готов к встрече лидеров государств "нормандского формата" 17 сентября.

"Вы знаете, что президент Зеленский был готов встретиться (в "нормандском формате". – Gazeta.ua), и эта встреча должна была состояться вчера. К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие, хотя и французская, и немецкая делегации были готовы к встрече", - сказал глава МИД Украины Вадим Пристайко на совместном заседании комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС.

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Он добавил, что в ближайшее время планируется "найти время для четырех лидеров".

"Я сегодня позже буду общаться с министром иностранных дел Германии", - отметил Пристайко.

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