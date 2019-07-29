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понедельник, 29 июля 2019 17:05

Польша хочет учредить в ООН должность спецпредставителя по Украине

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Польша хочет учредить в ООН должность спецпредставителя по Украине
В августе Польша возглавит Совет Безопасности ООН. ФОТО: radiosvoboda.org

Польша предлагает создать в ООН должность специального представителя генсека Организации по ситуации в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на встрече с журналистами. Сообщает издание Капитал.

"В дискуссии относительно Украины мы представили конкретные решения. Одним из них было назначение спецпосланника генсека ООН по вопросам конфликта в Украине. Считаем, что стоит подумать об институте, который мог бы продолжать заниматься решением этого конфликта", — отметил Чапутович.

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Поддерживает Польша также идею расширения нормандского формата, встречи в котором сейчас проводятся при участии 4-х стран — Украины, Франции, Германии и России.

"С нашей точки зрения, нормандский формат не принес планируемых результатов. Возможно, стоит задуматься над предложением президента Украины, чтобы расширить формат, например, пригласив туда США и Великобританию. Вероятно это хорошее решение, потому что сегодня мы видим препятствия и отсутствие перспективы ", — отметил Чапутович.

Украина планирует расширять "нормандский формат", привлекая к нему другие страны. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко. По его словам, уже есть ряд наций, которые заинтересованы в присоединении к Норман переговоров.

capital.ua
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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