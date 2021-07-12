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понедельник, 12 июля 2021 22:43

Зеленский будет просить Байдена принять участие в формате мирного урегулирования на Донбассе

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Зеленский будет просить Байдена принять участие в формате мирного урегулирования на Донбассе
Зеленский посетит Байдена в конце июля. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский просить президента Джо Байдена об участии США в одном из форматов мирного урегулирования на Донбассе.

Он сообщил об этом на брифинге по канцлером Ангелой Меркель в Берлине, сообщает "Європейська правда".

"О привлечении президента Байдена в нормандского формата. Я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации наших территорий", - сказал Зеленский.

Президент планирует поездку в США в конце июля.

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"Это будет в нормандском формате, если участники нормандского формата будут "за". Украина точно поддерживает такой формат. Или это будет в другом формате. Это уже вопрос переговоров. У меня будет встреча с президентом Байденом и я также буду поднимать этот вопрос", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в Германии встретился с председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом. Об этом сказал журналистам прессекретар президента Сергей Никифоров. Также Никифоров сказал о телефонном звонке Зеленского к президенткой Молодовы Маи Санду.

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