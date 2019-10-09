Зеленский будет общаться с журналистами на фудкорте

Президент в неформальной обстановке отвечать журналистам. Фото: kyivfood.market

Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов. Его запланировали на 10 октября в новом Фудмаркет Kyiv Food Market в центре Киева.

"В 10:00 начнется пресс-марафон. Глава государства ответит на вопросы журналистов в течение всего дня", - сообщает Офис президента в Facebook.

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Представители медиа будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса. Формироваться будут по списку аккредитации.

Каждое медиа получит в ответ на свое письмо подтверждения с указанным временем для встречи с президентом. Также представители СМИ смогут работать в пресс-центре, организованном на территории Kyiv Food Market, где будет осуществляться прямая трансляция интервью.

Кроме того, рассказывают в ОП, марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента.

26 сентября журналист издания "Схемы" Сергей Андрушко пытался напрямую задать вопрос президенту Владимиру Зеленскому и руководителю ОП Андрею Богдану. Спикер Зеленского и охрана президента не пропускала его. Мендель позже пояснила, что "останавливала" журналиста "Схем" Сергея Андрушко, ибо "вмешивался в личное пространство" первого лица государства.

Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовала полное видео общения Андрушко с Мендель. Также опубликовали видео, как 13 сентября Мендель оттянула другого журналиста Кристофера Миллера от Зеленского, не дав ему задать вопрос. 28 сентября извиниться за некорректное поведение со стороны Офиса президента и Мендель призвала Национальный союз журналистов. 30 сентября медиарух "Медиа по осознанный выбор" призвал Зеленского публично отреагировать на "угрожающее" препятствование работе журналистов со стороны его пресс-секретаря. Сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" требует освобождения спикера президента Юлии Мендель за непрофессиональное поведение в отношении журналистов. В заявлении, обнародованном на "Детектор Медиа", напомнили, что "открытое общение с журналистами - это не только признак демократичности власти, но и ее долг".