Зеленский анонсирует еженедельные форумы

Форум проходит в выставочном центре "Парковый". Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский анонсировал еженедельные форумы в Украине к празднованию Дня Независимости. Об этом сказал на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Сегодня происходит 1-е мероприятие, которым мы начинаем серию 30 масштабных еженедельных форумов в Украине. Это старт большого общественного диалога с участием власти, общественности международных экспертов, украинских экспертов, ученых, журналистов.

В течение следующих месяцев, кроме Covid-19, мы будем говорить о безопасности и обороне, о мире и войне, о Крыме и Донбассе, коммунальные тарифы, судебную и антикоррупционную системы, сельское хозяйство, диджитализацию, инфраструктуру, образование, науку, культуру и спорт, о медицинской, о социальной сфере, об украинской промышленности, экологии, местном самоуправлении и много других важных вещей.

Тех вещей, которые являются опорами нашей независимости. В этом году мы будем отмечать 30-ю годовщину ее получения. Не только 1 день, а весь этот год будет полон рядом мероприятий и важных событий, а формат празднования 24 августа, поверьте, будет для Украины беспрецедентный", - цитирует Зеленского "Украинская правда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы не подопытные кролики. Пусть Россия колет "Спутником" свое население - Зеленский

Во время празднования 30-летия независимости Украины состоится парад с привлечением военной техники. Вечером - праздничный концерт. В канун состоится саммит "Крымская платформа" с международными партнерами.