Зеленский анонсировал смерть российского имперского проекта

Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в среду.

Автор: @APUkraine

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - сказал глава государства.

Европейскую интеграцию Зеленский назвал "обеспечением системных внутренних изменений в государстве".

"Это имплементация реформ и обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС. Это гарантия независимости Украины, благосостояния украинцев, ускоренного экономического роста", - заявил президент.

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Украина ожидает визита Североатлантического совета НАТО в Киев. Также продолжится регулярный диалог в рамках комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, а также министров обороны и иностранных дел.