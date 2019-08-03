Зеленский анонсировал съезд в нормандском формате

Встреча состоится в конце августа. Фото: ЗН

Встреча представителей министерств иностранных дел стран нормандского формата может состояться во Франции в конце августа.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Трускавце, сообщает "Интерфакс-Украина".

"В конце августа предполагается встреча в нормандском формате четырех представителей на уровне министерств иностранных дел. Во Франции. Четыре представителя во Франции в конце августа", - сказал он.

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"Нормандская четверка" - группа высокопоставленных представителей Украины, Германии, Франции и РФ, создана в июне 2014 года для урегулирования ситуации на Донбассе. Может проходить как на уровне глав государств, так и на уровне глав МИД.

Курт Волкер, представляющий Госдеп США по украинским вопросам, не исключает, что Дональд Трамп может присоединиться к урегулированию российско-украинской войны. Проблему Волкер видит в действиях и политике России.