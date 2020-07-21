Зеленский анонсировал "нормандскую встречу" - Путин не хочет ехать

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 225
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
1 Просмотров: 324
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 468
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1188
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3204
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 441
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2700
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 963
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
Просмотров: 873
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Просмотров: 81
Фото
Все фото
6
9
8
11
3
В Белоруссии на аукционе продают &quot;юридическое дело&quot; Януковича
В Белоруссии на аукционе продают "юридическое дело" Януковича
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Под судом люди требуют арестовать Медведчука, который хочет запретить книгу о Стусе
Под судом люди требуют арестовать Медведчука, который хочет запретить книгу о Стусе
Топ-чиновнику пытались дать $800 тыс. взятки
Топ-чиновнику пытались дать $800 тыс. взятки
Видео
Все видео
Топ-чиновник Минздрава "забыл", что занимался закупками при "регионалке" Богатыревой
Топ-чиновник Минздрава "забыл", что занимался закупками при "регионалке" Богатыревой
Известного по антиукраинским заявлениям нардепа Волошина облили зеленкой. Он пригрозил ветеранам: "Мы вас всех найдем"
Известного по антиукраинским заявлениям нардепа Волошина облили зеленкой. Он пригрозил ветеранам: "Мы вас всех найдем"
Смена правительств, "антиколомойский" закон, секс-скандалы: чем запомнилась Рада за неполный год работы
Смена правительств, "антиколомойский" закон, секс-скандалы: чем запомнилась Рада за неполный год работы
Лукашенко заявил о планах оппозиции свергнуть его власть
Лукашенко заявил о планах оппозиции свергнуть его власть
Судье Павлу Вовку объявили подозрение в захвате власти - место его пребывания неизвестно
Судье Павлу Вовку объявили подозрение в захвате власти - место его пребывания неизвестно
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1251
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5085
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1440
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3573
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
20 июля 2020
Просмотров: 594
На роду написано
Кажуть, прізвище лишає відбиток на долі людини. Я в таке не вірю, але життя постійно підкидає сюжети для роздумів на цю тему. Знайома з прізвищем ...
вторник, 21 июля 2020 14:32

Зеленский анонсировал "нормандскую встречу" - Путин не хочет ехать

  Комментировать
Зеленский анонсировал &quot;нормандскую встречу&quot; - Путин не хочет ехать
В последний раз Зеленский с Путиным пересекались в прошлом году в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает в ближайшее время даты проведения саммита в "нормандском формате" в Берлине.

Об этом он заявил на брифинге во вторник после встречи с президентом Швейцарии.

"Сейчас мы понимаем, что в принципе у нас есть подтверждение с немецкой стороны, подтверждение с французской стороны, и есть согласование, что Российская Федерация тоже не против встречаться. Потому что все понимают, как это важно для нас всех - встречаться в "нормандском формате". Поэтому мы в ближайшее время ожидаем даты встречи", - сказал президент.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для проведения встречи в "нормандском формате" "нет необходимого основания".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков

9 декабря в Париже состоялся первый с 2016 года саммит в "нормандском формате", на котором, в частности, был президент России Владимир Путин.

Тогда задекларировали прекращение огня, обмен в формате "всех на всех" до 31 декабря, допуск Красного Креста ко всем удерживаемым лицам, разведение войск на трех участках.

Перед этим на трех участках фронта произошло разведение войск.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский анонсировал "нормандскую встречу" - Путин не хочет ехать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Восставших узников приговорили к высшей мере наказания

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Одно из чудес света разрушило землетрясение

Ловца диких животных называли живодером

Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке

Завершилась самая популярная книжная серия всех времен

Самое читаемое
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа Просмотров: 24678
Кличко заявил, что его сын идет в мэры Киева
Кличко заявил, что его сын идет в мэры Киева Просмотров: 12159
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
 Просмотров: 10161
Бойцы &quot;Холодного Яра&quot; ударили по российским позициям
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
 1 Просмотров: 8163
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
4
 Просмотров: 7470
Политика
Топ-чиновник Минздрава "забыл", что занимался закупками при "регионалке" Богатыревой
Топ-чиновник Минздрава "забыл", что занимался закупками при "регионалке" Богатыревой
 Просмотров: 243
Большинство украинцев недовольны работой Зеленского - опрос
Большинство украинцев недовольны работой Зеленского - опрос Просмотров: 441
Украинцы оценили работу Рады 9-го созыва: ничем не лучше предыдущих
Украинцы оценили работу Рады 9-го созыва: ничем не лучше предыдущих Просмотров: 90
Известного по антиукраинским заявлениям нардепа Волошина облили зеленкой. Он пригрозил ветеранам: "Мы вас всех найдем"
Известного по антиукраинским заявлениям нардепа Волошина облили зеленкой. Он пригрозил ветеранам: "Мы вас всех найдем"
 Просмотров: 1386
Зеленский отреагировал на захват автобуса террористом
Зеленский отреагировал на захват автобуса террористом Просмотров: 1836
Больше всего комментируют
6
Третьякова заявила, что депутатская зарплата слишком мала
5
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
3
Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей
1
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
1
Украина назвали страной с самым высоким уровнем преступности в Европе
Голосов: 17223
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua