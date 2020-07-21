Зеленский анонсировал "нормандскую встречу" - Путин не хочет ехать

В последний раз Зеленский с Путиным пересекались в прошлом году в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает в ближайшее время даты проведения саммита в "нормандском формате" в Берлине.

Об этом он заявил на брифинге во вторник после встречи с президентом Швейцарии.

"Сейчас мы понимаем, что в принципе у нас есть подтверждение с немецкой стороны, подтверждение с французской стороны, и есть согласование, что Российская Федерация тоже не против встречаться. Потому что все понимают, как это важно для нас всех - встречаться в "нормандском формате". Поэтому мы в ближайшее время ожидаем даты встречи", - сказал президент.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для проведения встречи в "нормандском формате" "нет необходимого основания".

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9 декабря в Париже состоялся первый с 2016 года саммит в "нормандском формате", на котором, в частности, был президент России Владимир Путин. Тогда задекларировали прекращение огня, обмен в формате "всех на всех" до 31 декабря, допуск Красного Креста ко всем удерживаемым лицам, разведение войск на трех участках. Перед этим на трех участках фронта произошло разведение войск.