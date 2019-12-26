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вторник, 31 декабря 2019 09:00

Украина воюет 2089 дней: что произошло за год на Донбассе

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2019 год для Донбаса не стал переломный. Большие надежды, которые возлагали на нового президента Владимира Зеленского, не принесли мира в регионе. Здесь продолжают стрелять и погибать украинские солдаты на мирные жители. А Россия, и ведет эту гибридную войну уже не скрываясь демонстрирует свою силу - раздает жителям оккупированных территориях свои паспорта и заводит новую военную технику.

Gazeta.ua собрала самые важные события связанные с этим многострадальным регионом.

Возвращение Нацгвардии на передовую

В феврале 2019-го бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии вернулись на передовую в зоне Операции объединенных сил. Их вывели из передовой в 2015-м. С тех пор бойцы находились в резерве.

Неофициально "азовцы" постоянно находились на передовой. Занимались разведкой и воевали. Также воевали отдельные отряды различных подразделений Национальной гвардии.

Отряд в боях потерял четырех бойцов. Уничтожили вражеский штаб и враждебную диверсионно-разведывательную группу. Повредили комплекс артиллерийской разведки и корректировки "Зоопарк-1" российского производства. Данный радар, который производится в Российской Федерации и поставляется исключительно с территории этого государства.

В ноябре 2019-го на передовую впервые вышла бригада легкой пехоты Национальной гвардии. Заняли позиции в районе Светлодарск дуги. За два месяца боев потеряли двух бойцов.

Разведение

На трех участках фронта произошло разведения войск.

26 июня отошли солдаты у моста через реку Северский Донец возле города Станица Луганская.

29 октября войска развели возле города Золотое Луганской области.

9 ноября военных отвели возле поселка Петровское Донецкой области.

Автор: Reuters
  Представитель ОБСЕ переписывает номер автомата украинского механика-водителя бойоврои машины пехоты под Петровским, на месте разведения сил. На заднем фоне - командир 128 горно-пехотной бригады Евгений Коростылев, который погибнет через неделю
Представитель ОБСЕ переписывает номер автомата украинского механика-водителя бойоврои машины пехоты под Петровским, на месте разведения сил. На заднем фоне - командир 128 горно-пехотной бригады Евгений Коростылев, который погибнет через неделю

По условиям решения боевики и вооруженные силы Украины отошли от занятых позиций на километр. На этой территории образовалась демилитаризованная зона, в которой имеют право находиться представители полиции и службы чрезвычайных ситуаций, а также мониторинговая миссия ОБСЕ.

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После разведения в Станице Луганской восстановили мост через реку Северский Донец. Также в нейтральной зоне пустили автобусы и электрокары.

На всех участках после разведения ОБСЕ начали фиксировать боевиков, с повязками "СЦЦК" патрулируют территорию.

Обмен пленных

29 декабря состоялся масштабный обмен "всех на всех" между Украиной и боевиками ОРДЛО. Он прошел на КПВВ "Майорское" Донецкой области.
Украинской стороне вернули 76 заложников, зато боевикам передали 127 человек.

Автор: Офіс Президента
  Украинские пленные самолетом возвращаются в Киев вечером 29 декабря
Украинские пленные самолетом возвращаются в Киев вечером 29 декабря

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К боевиков отказались возвращаться 30 человек. 4 человек решили остались на оккупированной территории через семьи, которые там живут.
Освободили 14 украинских военных. Остальные - гражданские, которых оккупанты обвинили в организации терактов и шпионаже.

В рамках обмена Украина передала представителям Л/ДНР 5 екс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах 20 февраля 2014-го. Также трех организаторов теракта в Харькове и фигурантов дела о беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

"Российские аусвайсы"

125 тыс. жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта. Их начали выдавать 24 апреля при указом президента России Владимира Путина.

Чтобы его получить необходимо сначала подать документы на так называемый паспорт ДНР или ЛНР. После этого претенденты должны поехать в российский город Ростов-на-Дону и лично подать пакет документов. Их рассматривают полтора месяца.

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Первоначально паспорта раздают местным боевикам и студентам. Документы с пометкой "ограниченные возможности" и действуют только в Ростовский области. Как пишет "Информационный сопротивление", раствориться среди остального населения страны-агрессора предатели Украины не смогут, как и получить те же права, что и россияне. Код 610-068 не зарегистрирован в справочнике "Коды подразделений УФМС России".

Осенью 2019-го на оккупированных территориях русские устроили перепись людей. Управлять приезжали специалисты Росстата.

Операция "Цемах"

Спецслужбы Украины 29 июня 2019 года вывезли из оккупированной части Донбасса боевика Владимира Цемаха - бывшего командира противовоздушной обороны ДНР в городе Снежное. Во время операции погиб разведчик Дмитрий Колодяжный, а его колега потерял стопу.

Цемаха считают главным свидетелем по делу о сбивания МН17 в июле 2014-го. После допросов его обменяли на украинских пленников, которые вернулись в Украину из российского плена 9 сентября.

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С оккупированных территорий ушло более 380 боевиков, которые воспользовались программой СБУ "Тебя ждут дома".

Жительница Луганска Светлана Дрюк, Танкистка-прототип главной героини пропагандистской фильма "Ополченочка" убежала и заявила, что давно работает на украинском разведку.

Потери Вооруженных сил

111 украинских военных погибли в боях на Донбассе за 2019 год. 98 из них - бойцы Вооруженных сил Украины. Еще 13 - служащие других силовых ведомств Украины - полиции, СБУ и государственной спасательной службы.

Ранения получили 501 боец, еще 78 - получили других повреждений. Среди погибших 108 мужчин и 3 женщины.

Жизнь потерял командир 128 горно-штурмовой бригады Евгений Коростельов. Он подорвался на мине у Петровского, где было разведение сил.

Страну шокировала смерть пулемётчицы Яны Червоной. Женщина служила в 54-й механизированной бригаде. 2 апреля во время минометного обстрела позиции ВОП вблизи села Новозвановка Попаснянского района в наблюдательный пост попали две мины. "Ведьма" и ее товарищ Александр Милютин погибли мгновенно.

Автор: 36 бригада ВСУ
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В 2018-м погибло 110 бойцов, а в 2017 году - 198 бойцов. Потери за всю войну составляют 2 608 человек, ранены 9805 воинов.

В результате боевых менее 18 гражданских погибли по обе стороны фронта, 127 получили ранения. Такие данные приводит Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Зафиксировали в текущем году почти 300 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня.

В 2018 году наблюдатели зафиксировали 43 погибших и 179 раненых в результате боевых действий мирных жителей.

"Норманді"

9 декабря 2019 года состоялась первая за три года встреча лидеров стран "Нормандской четверки". Это была первая личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина.

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Президенты сели за круглый стол вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном и немецкой канцлером Ангелой Меркель.

Лидеры стран обсудили возвращение всех украинских пленных, прекращение огня, контроль над украинской-российской границей и местные выборы на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей. Собрались в шагну встреча через 4 месяца.

В этот день погибли три украинских военных.

Автор: Андрей Жигайло
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