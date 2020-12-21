Зеленский анонсировал масштабную реформу

Уже подготовлено много законов, говорит Зеленский. Фото: preisident.gov.ua

Со следующего года в Украине начнется реформа судебной ветви власти. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times.

"Больное место в Украине - это суды. Есть Высший антикоррупционный суд, мы "воюем" с некоторыми судьями Конституционного суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине. У них ничего не получится. Мы все это переформатируем. И следующий большой этап - это глобальная судебная реформа в Украине, которую мы начнем воплощать со следующего года, потому что уже подготовлено много законов, подготовленные этапы внедрения этих реформ", - заявил президент.

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27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Из-за этого Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Речь шла об угрозах национальной безопасности. Президент внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда. 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за ложь в декларациях. Предусматривается штраф и ограничение свободы. Ранее также предполагалось тюремное заключение.