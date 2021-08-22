Зеленский анонсировал грядущие отставки в Кабинете министров

При этом президент не уточнил, кого именно имеет в виду. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал грядущие отставки в правительстве. Однако глава государства не уточнил, кого коснется отставка. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Я считаю, что проблема тех или иных наших министров в том, что они начинают много говорить, когда нечего показать. Да, есть некоторые менеджеры в нашем государстве сегодня, которым нужно очень долго готовиться. У нас нет на это время", - заявил президент.

Также Зеленский отметил, что монобольшинство в парламенте находится под давлением.

"Недобитые политические остатки будут раскачивать лодку. Если монобольшинство выдержит – все будет нормально, будут приняты решения. Если монобольшинство будет слабым... Да, двери нашей команды были открыты. В моем понимании двери открыты и на вход, и на выход. Кто видит свое политическое будущее, кто хочет быть политиком, двери открыты в другую сторону", - сказал президент.

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27 июля президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны.