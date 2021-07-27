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вторник, 27 июля 2021 22:16

Зеленский сменил состав СНБО

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Зеленский сменил состав СНБО
Состав Совета нацбезопасности и обороны изменили. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, из состава СНБО вывели уволенного с должности главы Службы внешней разведки (СВРУ) Валерия Кондратюка, и завели нового руководителя СВРУ Александра Литвиненко.

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14 июля президент расширил состав военного кабинета СНБО. Добавил двух вице-премьеров, а также заместителей председателя Офиса президента и секретаря СНБО.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял санкции против 557 воров в законе.

Санкции применены к 111 иностранцам- криминальным авторитетам. Криминальным авторитетам запретят въезд на территорию Украины. Им заблокируют активы. Откажут в визе, виде на временное или постоянное проживание, разрешение на иммиграцию. Им откажут в продлении срока пребывания в Украине.

Десять "криминальных авторитетов" с санкционного списка СНБО уже вернули в страны их происхождения.

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