 
Ексклюзивы
1/5
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Работы уже заменяют людей. Через 10 лет нам останутся только творческие профессии
Просмотров: 27
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
Просмотров: 81
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Польша усилит границы украинскими беспилотниками
Просмотров: 414
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Просмотров: 4428
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Как бизнесу выжить во времена энергетического кризиса
Просмотров: 459
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
"Не оправдал ожиданий": в Японии самый высокий уровень детских самоубийств за 30 лет
Просмотров: 423
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Просмотров: 2439
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Просмотров: 468
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 621
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 3006
Фото
Все фото
5
19
20
6
10
&quot;Для меня до сих пор не понятно, почему этот театр абсурда продолжается&quot; - как прошёл суд по делу Шеремета
"Для меня до сих пор не понятно, почему этот театр абсурда продолжается" - как прошёл суд по делу Шеремета
В столице украсили елку для Героев
В столице украсили елку для Героев
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Со спутника увидели, что Россия все еще наращивает войска возле Украины
Со спутника увидели, что Россия все еще наращивает войска возле Украины
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Видео
Все видео
Javelin и катера: сколько военной Украина получила в этом году
Javelin и катера: сколько военной Украина получила в этом году
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Ведущий телеканала "Рада" обматерил нардепа из ОПЗЖ после эфира
Ведущий телеканала "Рада" обматерил нардепа из ОПЗЖ после эфира
Нардеп от ОПЗЖ имеет гражданство РФ, а его бизнес заливал украинские танки некачественным маслом - "Схемы"
Нардеп от ОПЗЖ имеет гражданство РФ, а его бизнес заливал украинские танки некачественным маслом - "Схемы"
Журналисты выяснили, кто оплачивает самолеты "слуге народа" Арахамии
Журналисты выяснили, кто оплачивает самолеты "слуге народа" Арахамии
Интервью
1/5
Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 405
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 369
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1989
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1116
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 486
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
24 декабря 2021
Просмотров: 279
Якщо розбирати матрьошку
Хто ви? – питають у народів. Німці кажуть: ми – німці, поляки гонорово дістають паспорт. Не сумніваємося й ми з вами. Всі по світу ...
суббота, 25 декабря 2021 06:31

Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото
13

  Комментировать

Как прошла третья неделя декабря у политиков – в материале Gazeta.ua.

20 декабря в столице выпал снег. Политики начали фотографироваться на заснеженных улицах и делиться снимками в сети. Фото на Facebook выложила народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла, бывший советник Авакова Зорян Шкиряк. А экснапдеп Сергей Каплин запостил фотографию своего сына, который лежит на снегу раздетый.

В это время президент Владимир Зеленский с супругой Еленой были в Ивано-Франковской области. Вечером сходили в местный национальный академический драматический театр. Смотрели мюзикл "Гуцулка Ксеня".

На следующий день они встречались с послами в селе Гута Ивано-Франковской области. Там государственная резиденция "Синегора". Конференцию назвали "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". Зеленский заявил, что готов позвонить президенту России Владимиру Путину, что Украина ставит себе задачу принять участие в саммите НАТО в Мадриде в 2022 году. Спикер Руслан Стефанчук рассказал, что Россия может нанести по Украине ядерный удар. А глава Офиса президента Андрей Ермак – что договорились о прекращении огня. Вечером устроили для послов гулянье на свежем воздухе. У костра угощали гуцульскими блюдами и развлекали аутентичной музыкой. Разливали вино, угощали шашлыками, сырными и мясными блюдами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский на госдаче организовал шашлыки с послами и журналистами

Бывший глава нашего Интерпола Кирилл Куликов сфотографировался на снегу со своей собакой породы корги. А экс-глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на странице Facebook выложил снимок со знакомой и ее ребенком. Написал: "Пока считают баллы в #САП, немного позитива всем и хорошего вечера!". В этот день выбирали преемника Холодницкого, который уволился еще 15 месяцев назад. Конкурс постоянно срывают.

22 декабря пятый президент Петр Порошенко был в Варшаве. Встречался с экспрезидентом Польши Брониславом Коморовским. Говорили о Путине и какую цену должно заплатить за нападение на Украину.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко опубликовал в Facebook квадрокоптер Autel EVO 2 для подразделения Cил спецопераций. Это его подарок военным: "Николай знает – что и кому дарить. Ударный дрон в руках бойцов ССО тоже знает, куда лететь", - написал. Цены на такие дроны от 60 до 250 тыс. грн.

Бывший министр культуры и певица Оксана Билозир готовилась к съемкам. Сняла видео, как ей делают макияж с защитной маской на лице. Пошутила: "Как накрасить губы?"

Эксминистр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook выложил селфи из Италии с подписью "О дурбецале". Написал о "слуге народа" Николае Галушко. Накануне в сеть выложили видео, где тот называет полицейских "дебилами", потому что остановили его на дороге. Видео сделано еще в декабре прошлого года. И именно им будто бы Аваков шантажировал Галушко, когда был министром. Чтобы тот поддерживал его инициативу в парламенте. Аваков говорит, что есть еще эпизоды с этим нардепом. Но с ним не встречался, а воспитательную работу проводил один из его тогдашних заказов.

23 декабря бывший исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Егор Фирсов опубликовал фото с отцом из Карпат: "Вот оно счастье! С отцом на лыжах, впервые за последние 20 лет".

24 декабря лидер партии "Демократический топор" Юрий Гудыменко рассказал в Facebook, что записался в 130 Батальон территориальной обороны Киева. Прошел медосмотр, сходил в воинкомат. "Далее вы либо ездите на большое собрание раз в два года, либо ждете мобилизации. В моем случае – буду тренироваться по субботам", - написал. Выложил фото, что ему выдали в батальоне: зимнюю и летнюю форму, флиску, термобелье, белье, носки, шапку, шарф, обувь.

На прошлой неделе первая леди Елена Зеленская сходила в супермаркет – снималась в программе здорового питания. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сыграла на барабанах. А бывший премьер Алексей Гончарук вернулся в Киев. Последние несколько месяцев преподавал в Стэнфордском университете в Калифорнии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
"Была задача, Давид Георгиевич ее выполнил" - Разумков
"Была задача, Давид Георгиевич ее выполнил" - Разумков 1 Просмотров: 1656
Разумков поделился планами после возможного увольнения
Разумков поделился планами после возможного увольнения Просмотров: 621
"Подписные листы под наблюдением правоохранителей путешествовать номерами Rixos" - сети об отставке Разумкова
"Подписные листы под наблюдением правоохранителей путешествовать номерами Rixos" - сети об отставке Разумкова Просмотров: 387
"Будет послушный" - журналист опубликовал характеристику "слуг" из закрытой переписки
"Будет послушный" - журналист опубликовал характеристику "слуг" из закрытой переписки 1 Просмотров: 1629
Сейчас вы читаете новость «Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
Сети взорвались фотожабами о воинском учете для женщин
20
 1 Просмотров: 16488
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Вызывающе позировали топлесс и не надевали лифчик под прозрачный топ - что показывали в этот "нюдсочетверг"
10
 Просмотров: 8217
Какие штрафы ждут женщин, которые не стали военный учет
Какие штрафы ждут женщин, которые не стали военный учет Просмотров: 4644
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
Москва не поддержала переход: почему украинцы празднуют Рождество 7 января
 Просмотров: 4428
&quot;Русских выдавливают&quot; - Путин выдал ряд антиукраинских заявлений и фобий
"Русских выдавливают" - Путин выдал ряд антиукраинских заявлений и фобий 2 Просмотров: 4032
Политика
США собираются передавать данные о перемещении российских войск в реальном времени - СМИ
США собираются передавать данные о перемещении российских войск в реальном времени - СМИ Просмотров: 153
В РФ заявили, что отвели уже 10 тысяч военных от украинской границы
В РФ заявили, что отвели уже 10 тысяч военных от украинской границы Просмотров: 171
Зеленский провел встречу с сенаторами и конгрессменами США: о чем говорили
Зеленский провел встречу с сенаторами и конгрессменами США: о чем говорили Просмотров: 90
У судьи КСУ обнаружили незадекларированный участок в Крыму. Ему грозит тюрьма
У судьи КСУ обнаружили незадекларированный участок в Крыму. Ему грозит тюрьма Просмотров: 171
Зеленский назначил глав двух ОГА
Зеленский назначил глав двух ОГА Просмотров: 72
Больше всего комментируют
17
Порошенко подписали арест с 1 млрд грн залога - СМИ
4
Встреча с Путиным и "формула Штайнмайера": российские СМИ написали о 10 пунктах от Зеленского
3
TikTok обогнал Google за количеством посещений домена
3
Путин не может "выстроить" отношения с Зеленским, который "под влиянием нациков"
3
Адвокат Порошенко раскрыл подробности относительно повестки Зеленскому
Голосов: 440
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть