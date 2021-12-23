Зеленские сходили в театр, послы у костра пили вино – неделя политиков в фото

Как прошла третья неделя декабря у политиков – в материале Gazeta.ua.

20 декабря в столице выпал снег. Политики начали фотографироваться на заснеженных улицах и делиться снимками в сети. Фото на Facebook выложила народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла, бывший советник Авакова Зорян Шкиряк. А экснапдеп Сергей Каплин запостил фотографию своего сына, который лежит на снегу раздетый.

В это время президент Владимир Зеленский с супругой Еленой были в Ивано-Франковской области. Вечером сходили в местный национальный академический драматический театр. Смотрели мюзикл "Гуцулка Ксеня".

На следующий день они встречались с послами в селе Гута Ивано-Франковской области. Там государственная резиденция "Синегора". Конференцию назвали "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". Зеленский заявил, что готов позвонить президенту России Владимиру Путину, что Украина ставит себе задачу принять участие в саммите НАТО в Мадриде в 2022 году. Спикер Руслан Стефанчук рассказал, что Россия может нанести по Украине ядерный удар. А глава Офиса президента Андрей Ермак – что договорились о прекращении огня. Вечером устроили для послов гулянье на свежем воздухе. У костра угощали гуцульскими блюдами и развлекали аутентичной музыкой. Разливали вино, угощали шашлыками, сырными и мясными блюдами.

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Бывший глава нашего Интерпола Кирилл Куликов сфотографировался на снегу со своей собакой породы корги. А экс-глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на странице Facebook выложил снимок со знакомой и ее ребенком. Написал: "Пока считают баллы в #САП, немного позитива всем и хорошего вечера!". В этот день выбирали преемника Холодницкого, который уволился еще 15 месяцев назад. Конкурс постоянно срывают.

22 декабря пятый президент Петр Порошенко был в Варшаве. Встречался с экспрезидентом Польши Брониславом Коморовским. Говорили о Путине и какую цену должно заплатить за нападение на Украину.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко опубликовал в Facebook квадрокоптер Autel EVO 2 для подразделения Cил спецопераций. Это его подарок военным: "Николай знает – что и кому дарить. Ударный дрон в руках бойцов ССО тоже знает, куда лететь", - написал. Цены на такие дроны от 60 до 250 тыс. грн.

Бывший министр культуры и певица Оксана Билозир готовилась к съемкам. Сняла видео, как ей делают макияж с защитной маской на лице. Пошутила: "Как накрасить губы?"

Эксминистр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook выложил селфи из Италии с подписью "О дурбецале". Написал о "слуге народа" Николае Галушко. Накануне в сеть выложили видео, где тот называет полицейских "дебилами", потому что остановили его на дороге. Видео сделано еще в декабре прошлого года. И именно им будто бы Аваков шантажировал Галушко, когда был министром. Чтобы тот поддерживал его инициативу в парламенте. Аваков говорит, что есть еще эпизоды с этим нардепом. Но с ним не встречался, а воспитательную работу проводил один из его тогдашних заказов.

23 декабря бывший исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Егор Фирсов опубликовал фото с отцом из Карпат: "Вот оно счастье! С отцом на лыжах, впервые за последние 20 лет".

24 декабря лидер партии "Демократический топор" Юрий Гудыменко рассказал в Facebook, что записался в 130 Батальон территориальной обороны Киева. Прошел медосмотр, сходил в воинкомат. "Далее вы либо ездите на большое собрание раз в два года, либо ждете мобилизации. В моем случае – буду тренироваться по субботам", - написал. Выложил фото, что ему выдали в батальоне: зимнюю и летнюю форму, флиску, термобелье, белье, носки, шапку, шарф, обувь.

На прошлой неделе первая леди Елена Зеленская сходила в супермаркет – снималась в программе здорового питания. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сыграла на барабанах. А бывший премьер Алексей Гончарук вернулся в Киев. Последние несколько месяцев преподавал в Стэнфордском университете в Калифорнии.