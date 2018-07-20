Жебривский создает партию и постарается покорить Донбасс

После отставки с поста главы ОГА Павел Жебривский стал аудитором НАБУ. Фото: gazeta.ua

Бывший глава Донецкой ОГА Павел Жебривский создает свою политическую силу, с которой будет идти на парламентские выборы 2019 года.

Об этом он рассказал в интервью Gazeta.ua.

"Идеологических партий нет. Есть проекты. Политику воспринимают как технологии. На Донбассе есть запрос на политическую силу, которая будет говорить откровенно. Но это должно болеть. Я займусь формированием идеологической правой партии. И на Донетчине будут серьезные структуры этой политсилы. Мы будем готовиться к парламентским выборам 2019-го", - сказал Жебривский.

Он пояснил, что на Донбассе сейчас лидируют политики, хуже "регионалов".

"Там на первых позициях партия "Наш край". И я думаю, что это хуже, чем Партия регионов. Ключевая проблема в том, что партии, которые заявляют о себе как национал-демократические, очень мало занимаются партийным строительством", - отметил Жебривский.

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Следующие выборы в Верховную Раду состоятся осенью 2019 года. За полгода до них - в марте 2019-го - украинцы будут выбирать президента.

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