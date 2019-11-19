"Ждем Вас на корпоративах" - Тимошенко через FB обратилась к президенту. Про "договорняки" промолчала

Тимошенко ответила Зеленскому.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко ответила президенту Владимиру Зеленскому на его заявление о "договорняках".

Соответствующее заявление опубликовала в Facebook.

"Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль ...

Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию... Ну вы в курсе...

Словом, ждем Вас на корпоративах... Можно со своим пианино", - написала экс-премьер.

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Юлия Тимошенко приходила к президенту Владимиру Зеленскому с предложением трудоустроить своих кандидатов на "сладкие" должности, а взамен предлагала голоса нардепов в Верховной Раде. Об этом Зеленский заявил в Facebook