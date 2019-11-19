Зеленский рассказал, как Тимошенко приходила договариваться

Тимошенко имитирует заботу о народе, говорит президент. Фото: Reuters

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко приходила к президенту Владимиру Зеленскому с предложением трудоустроить своих кандидатов на "сладкие" должности, а взамен предлагала голоса нардепов в Верховной Раде. Об этом Зеленский заявил в Facebook.

"Есть очень древняя украинская традиция.

Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе.

Вчера посмотрел "Свободу слова" на ICTV. Там Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые "принесут инвестиции".

Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца.

Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе с "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда.

Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - рассказал президент.

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Юлия Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды. По ее словам, "предложение касалось в целом дать кадры туда, где нужно".