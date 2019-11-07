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четверг, 07 ноября 2019 16:52

Заявление Яременко об увольнении до сих пор не дошло до Разумкова

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Заявление Яременко об увольнении до сих пор не дошло до Разумкова
Яременко искал в смартфоне проституток, в это время сидел в сессионном зале. Фото: УНІАН

Народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, который переписывался с проституткой в сессионном зале, не подавал заявление об увольнении с должности председателя комитета по международной политике и межпарламентского сотрудничества.

Об этом говорится в ответе аппарата Верховной Рады на запрос "Українських новин"

"В базе данных автоматизированной системы документооборота Верховной Рады Украины такая информация отсутствует", - ответили в аппарате.

Ранее Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Однако заявил: "Написать напишу. Но передам председателю Верховной Рады (перед которым мне за этот беспорядок действительно неудобно) только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии "Слуга народа", которая меня на эту должность и рекомендовала".

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Журналисты зафиксировали переписку народного депутата Богдана Яременко якобы с девушкой Алиной на сайте знакомств. Она предлагает политику секс и расписывает подробности. Яременко заявил, что сфабриковал переписку, чтобы подловить журналистов.

Позже обвинил журналистов в краже личной информации и пригрозил уголовной ответственностью.

В ответ на это журналисты опубликовали другие переписки нардепа с женщинами.

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