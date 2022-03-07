Заявку Украины на членство в ЕС обсудят в ближайшие дни – несколько стран против

Шарль Мишель сообщил, что заявку на членство ЕС обсудят в ближайшие дни. Фото: twitter.com/eucopresident

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что заявку Украины на членство в ЕС обсудят в ближайшие дни.

Об этом он сообщил в Twitter.

"ЕС твердо стоит на стороне Украины в усилиях по облегчению вызванной агрессией России гуманитарной ситуации и обеспечению ядерной безопасности", - подчеркнул Мишель.

Президент Евросовета добавил, что солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС для Украины "непреклонны".

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"Мы обсудим заявку Украины на членство в ближайшие дни", – подчеркнул Мишель.

В то же время, ряд стран ЕС, в частности Германия и Нидерланды, выступают против того, чтобы на этой неделе предоставить Украине статус кандидата на вступление.

"По словам одного из дипломатов, эти страны хотят сосредоточиться на оказании практической поддержки Украине и прекращении войны", - отмечают в издании Bloomberg.

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку Украины на членство в ЕС. Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, сообщали социологи. Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.