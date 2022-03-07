Президент Евросовета и Зеленский обсудили угрозу ядерным объектам

Шарль Мишель и Владимир Зеленский обсудили ситуацию в Украине Фото: ua.news

Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

О результатах переговоров глава государства сообщил в Twitter.

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"Обсудили угрозу ядерным объектам, обстрелы гражданских и критической инфраструктуры. Должны это остановить. Поднял вопрос членства. Народ Украины этого достоин", - написал Зеленский.

Провів чергові перемовини з Президентом Європейської ради @eucopresident. Обговорили загрозу ядерним об'єктам, обстріли цивільних та критичної інфраструктури. Маємо це зупинити. Порушив питання членства 🇺🇦 в #ЄС. Народ України цього гідний. #StopRussia — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 7, 2022

1 марта началась специальная процедура вступления Украины в ЕС. Европейский парламент признает европейскую перспективу Украины и будет работать, чтобы Украина получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе.