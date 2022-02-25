Завтра будет самый страшный день – Арестович

Арестович рассказал о самом страшном дне войны. Фото: Instagram

Завтра буде найстрашніший день. Страшніше, ніж сьогодні.

"Різні джерела пишуть, що очікуються ракетні удари по Києву о 3 годині, посилаються на CNN. Наразі такі удари розглядаються як імовірні", написав військовий експерт, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Мирним громадянам такі удари загрожують дуже мало. Бити будуть у військових об'єктах, пояснив він.

"Загалом, у них провал насправді. Провал і першого удару та наступних планів.Героїчна оборона наших військ, чудеса, які показують наша армія, прикордонники, нацгвардія, інші структури, є головною умовою та головною причиною цього провалу: Чернігів, Суми, Київ, Харків, вся зона ООС, Херсон", йдеться в дописі.

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Завтра вони включать усі свої можливості, щоб зламати нас психологічно і – на полі бою. Завтра будуть і повітряні удари, і десанти, і вклинення, і оточення.

Арестович розповів, що практичне вклинення на територію України склало в середньому сорок кілометрів.

ППО збереглося, війська боєздатні, ми застосовуємо і авіацію (тому, коли ви чуєте звуки літаків, це цілком можуть бути наші, як сьогодні, коли вони збивали російські гелікоптери над Гостомелем).



Лише за сьогодні із втрати – 7 літаків та 7 вертольотів, більше 30 танків, понад 130 бронемашин. Вбитими противник втратив, за найстриманішими оцінками (і даними нашої розвідки), щонайменше 450 солдатів і офіцерів (тільки під Гостомелем ми їх намолотили щонайменше двісті). У полон потрапили понад два десятки їхніх солдатів.

Приблизно половина наступаючих – строковики.

За даними нашої розвідки, противник приголомшений силою опору та дуже низькими темпами свого просування.

"Витримаємо завтра – на третю добу стане суттєво легше. А там – і перемога.)", обнадійливо написав Арестович.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович прогнозує нові удари по містах України і зазначає, що наступні дві доби будуть вирішальними.