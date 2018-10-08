Завод Порошенко получил военный контракт на десятки миллионов

Военно-морские силы Украины перечислили 22,9 млн грн предоплаты за ремонт двигателей военного корабля заводу "Кузница на Рыбальском".

Соглашение подписали в сентябре 2018-го, передает "Экономическая правда".

1 октября завод президента Петра Порошенко получил средства от воинской части А0456 Военно-морских сил Украины.

На портале публичных закупок Prozorro такое соглашение отсутствует. Поэтому окончательная сумма, которую президентский завод должен получить из бюджета, неизвестна.

"То, что бюджетный договор отсутствует на Prozorro, говорит о выполнении ремонтных работ в рамках секретного государственного заказа", - считает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

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25 сентября фонд "Прайм ессетс кэпитал", управляющий активами президента Петра Порошенко, сообщил о продаже завода президента "Кузница на Рыбацком". О предварительной договоренности приобретения объявила группа "ТАС" бывшего главы Нацбанка и "регионала" Сергея Тигипко.